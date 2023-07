Nuova CFMOTO 700MT: l’evoluzione della crossover è attesa in Italia a inizio 2024

Dopo il lancio sui mercati asiatici e in altri Paesi, la nuova CFMOTO 700MT è attesa anche in Italia, dove dovrebbe fare il suo debutto agli inizi del 2024. La crossover di CFMOTO prepara un evoluzione importante rispetto alla sua antenata, la 650MT, sia in termini di versatilità che sul fronte più strettamente motoristico.

Motore 693 cc da 55 kW

Rispetto alla 650MT, la nuova 700MT dovrebbe confermare il medesimo telaio in acciaio con forcellone in alluminio, che sarà molto simile all’attuale 650 cc, mentre per quanto riguarda il motore la scelta di CFMOTO ricadrà sul bicilindrico in linea da 693 cc, raffreddato a liquido, con potenza di 55 kW a 8500 giri/min. e coppia massima di 68 Nm a 6500 giri/min con due modalità di guida, Sport ed Eco. Si tratta di un propulsore già utilizzato sui modelli della gamma CL-X.

Linea più filante

Per quale che riguarda il design, la CFMOTO 700MT è attesa con una linea più moderna e filante, aggiornata con nuovi gruppi ottici. Sulla ciclistica la nuova moto conterà su una forcella USD con 140 mm di escursione e sulla presenza di un monoammortizzatore al retrotreno. I freni prevedono un impianto JJuan con doppio disco anteriore con pinze a due pistoncini e un singolo posteriore abbinati all’ABS. Oltre all’impianto di illuminazione Full LED, fanno parte della dotazione anche un nuovo display TFT da 5 pollici e due prese USA (tipo A e tipo C).

Serbatoio da 18 litri

Con i suoi 218 kg di peso in ordine di marcia, la 700MT dispone di serbatoio da 18 litri (come sulla 650) e pneumatici CST (120/70 e 160/70) in primo equipaggiamento sui cerchi da 17 pollici. L’altezza della sella da terra è di 820 mm (alzabile a richiesta a 840 mm), mentre sul fronte degli optional non mancano gli accessori come il bull bar e le borse laterali.