Novità BER Racing: caschi Arai Quantic Nation UK e NOS NS-9 Omega White, protezioni GTech Tube

BER Racing amplia il proprio catalogo con una serie di novità rivolte ai motociclisti, in particolare con due caschi e una ginocchiera/gomitiera. In avvicinamento alle festività natalizie, fornendo idee utili anche per regali da mettere sotto l’albero degli amanti delle due ruote, BER racing questa settimana propone il casco Arai Quantic Nation UK, il casco NOS NS-9 Omega White e la protezione Forcefield GTech Tube.

Casco Arai Quantic Nation UK

Caratterizzato in questa speciale versione da una grafica con l’Union Jack della bandiera britannica in bella vista, con i colori bianco, blu e rosso a comporre l’estetica della calotta esterna, il casco Arai Quantic è dedicato allo Sport Touring, progettato per unire comodità e prestazioni. Parliamo di un casco dotato di presa d’aria integrata nel logo 3D, due Tear-Ducts anteriori, spoiler posteriore e presa d’aria mentoniera ad ottimizzare il ricambio d’aria. Oltre all’omologazione ECE 22.06, il casco Arai Quantic dispone di calotta con tecnologia PB e-clc, integra sistema visiera VAS e offre una base allargata di 5 mm per una calzata più agevole.

Casco NOS NS-9 Omega White

Il casco NS-9 di NOS Helmets punta sulla versatilità estrema, proponendosi come soluzione ideale per chi alterna strada e off-road, grazie al frontino rimovibile che permette tre configurazioni (frontino + visiera, solo frontino, solo visiera). Il sistema di ventilazione MACH-Efficiency di cui dispone migliora il raffreddamento e il comfort del pilota, mentre gli interni del casco cuciti a mano sono rimovibili, personalizzabili e lavabili. A garantire equilibrio e protezione al casco NS-9 ci sono quattro combinazione tra calotta esterna/interna e due densità di EPS.

Protezioni Forcefield GTech Tube

Un accessorio utile per la protezione dei motociclisti sono i GTech Tube, dotati di certificazione CE1 o CE2, che rappresentano una soluzione pratica per proteggere gomiti o ginocchia. Leggeri, aderenti e realizzati fino al 90% in filato riciclato, i GTech Tube integrano protezione Forcefield con stampaggio 3D, efficaci anche si caso di impatti multipli. Tale protezione dispone di armatura removibile (con spessore di soli 8 mm per CE1), fodera lavabile e tecnologia DRI-M.