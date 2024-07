NOS NS-2: per la città, ma anche per viaggi più lunghi [PROVA CASCO]

Il casco è un compagno di viaggio fondamentale per ogni motociclista. Deve garantire sicurezza, ma anche essere confortevole, per muoversi all’interno della città o per effettuare viaggi più lunghi, dove la stanchezza si fa più sentire. NOS ha prodotto NS-2, un casco jet nato soprattutto per gli Urban Riders, ma con ambizioni di Long Touring. È davvero così? Noi lo abbiamo provato.

Le caratteristiche

Il NOS NS-2 è stato sviluppato con la calotta esterna in HRPolymer, con due differenti misure, mentre quella interna è in EPS a due densità differenziate ed a tre differenti misure, con taglie che vanno da XS a XXL. Il casco è dotato di un sistema di ventilazione Mach-Efficiency, con tre prese d’aria d’accesso e due di uscita, mentre la visiera è a sgancio rapido, con sistema SR. Inoltre, è presente un Sunvisor, con filtro ottico ad alta capacità oscurante, fino al 95% UV.

La forma della calotta, la visiera e il sistema di ventilazione sono stati sviluppati per ridurre la resistenza del casco a velocità di crociera diminuendo lo stress sul collo del pilota anche dopo ore di utilizzo e mantenendo una temperatura fresca all’interno del casco. Le parti interne sono completamente removibili e lavabili e sviluppate in tessuto traspirante e antimicrobico Dry-Fresh. Non manca anche un sistema di ritenzione soft touch, di tipo micrometrico ad elevata tenuta.

La prova

Dopo aver raccontato le caratteristiche, è tempo di testare questo NOS NS-2 e, come prima impressione, la calzata è sicuramente buona, con materiali che non danno fastidio quando aderiscono al viso. Ci si sente sicuri, ma non pressati. Il casco è leggero e con un peso ben distribuito, con un’aerazione comoda da azionare, mantenendo una temperatura fresca all’interno, anche in queste giornate calde estive. E, quando si abbassano le temperature alla sera uscendo dalla città, il clima interno è sempre buono. Sarà da verificare con temperature più rigide, tipo quelle autunnali o invernali, ma l’impressione è positiva. Per poterlo utilizzare durante tutte le stagioni.

La visuale è ottima e la calotta protegge bene il motociclista, senza particolari spifferi. Unico piccolo appunto, non c’è una linguetta per sollevarla, quindi resterà qualche ditata sul casco. Molto comodo il visierino parasole: ha la giusta gradazione per poter vedere bene, anche all’interno delle gallerie e ripara sufficientemente dai raggi solari e dalla luce. È comunque rapido da sollevare. Non ha scatti, ma può essere solamente abbassato o sollevato. Fosse stato leggermente più basso avrebbe coperto completamente la visuale, anche nella parte inferiore. Ma è comunque funzionale.

Taglie e prezzi

Il NOS NS-2 è disponibile con taglie dalla XS alla XXL, con diverse colorazioni: Blade Green Matt, Blade Red Matt, Blade Violet Matt, Blade Yellow Matt, Zone Red Matt, Zone Acquamarine Matt, Zone Coral Matt, Zone Yellow Matt, Zone Violet Matt, Sting Yellow Matt, Sting Italy, Sting Red, Deep Blue Matt, Flour Yellow, Black, White, Black Matt, Seal Grey Matt, Seal Grey e Titanium Matt.

I prezzi del casco vanno da 109,00 a 149,00 euro.

NOS NS-2: scheda tecnica

Calotta esterna

– Realizzata in HRPolymer

– 2 differenti misure di calotta

Calotta interna

– EPS a due densità differenziate

– 3 differenti misure di calotta

Interni

– Realizzati in Dry-Fresh tessuto traspirante ed antimicrobico

– Completamente removibili, lavabili e personalizzabili

Sistema di ritenzione

– Soft touch, micrometrico ad alta tenuta

Sistema visiera

– A sgancio rapido con sistema SR e trattamento Anti-Scratch

Sunvisor

– Filtro ottico ad alta capacità oscurante (95%UV)

– Trattamento Anti-Scratch

Sistema di Ventilazione

– MACH-Efficiency

– Tre prese d’aria in immissione

– Due prese d’aria in emissione

Taglie

XS, S, M, L, XL, XXL

Prezzo

Da 109,00 euro