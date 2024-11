Nolan è pronta a stupire tutti ad EICMA con la nuova Collezione 2025

Nolan si prepara a sorprendere con la Collezione 2025, che debutta all’EICMA con una gamma di caschi innovativa, segnata da un rinnovato approccio stilistico. Questa nuova linea combina colori e design moderni, trasformando il casco in un vero accessorio di stile. Allo stand (Padiglione 14 – Stand 04), i visitatori vivranno un’esperienza immersiva tra colori, immagini e suoni ispirati all’arte contemporanea. Inoltre, gli appassionati avranno l’opportunità di partecipare ad attività interattive e incontrare ospiti speciali, tra cui Casey Stoner, Andrea Iannone, Carlos Checa e Andrea Pirillo, che renderanno l’evento ancora più coinvolgente.

A EICMA Nolan svelerà la sua nuova collezione

Nolan accoglierà gli appassionati all’EICMA in uno stand dal concept moderno, offrendo un’esperienza immersiva per scoprire la nuova collezione. Come in una galleria d’arte, i caschi sono disposti per essere osservati da ogni angolazione, accompagnati da nuovi colori, verniciature e grafiche proiettate sui ledwall intorno allo stand. Un percorso elegante di luci, suoni e video amplifica l’esperienza, mentre i visitatori possono partecipare a due attività di gamification: con Selfiewall, ogni selfie scattato nello stand appare live sul ledwall, e con Choose Your Style si può votare il casco preferito, aggiornando una classifica che celebra il modello più apprezzato ogni giorno.

La Collezione 2025 di Nolan, che sarà presentata all’EICMA, introdurrà un’evoluzione significativa nello stile dei caschi. L’azienda dopo una lunga ricerca ha realizzato una linea che rappresenta alla perfezione l’eleganza e l’artigianalità Made in Italy, con design essenziali e finiture multistrato, effetti iridescenti, e combinazioni di texture e trasparenze. Nuovi colori e grafiche si faranno spazio nella collezione ispirandosi a streetwear, avventura e automotive. Con l’obiettivo di soddisfare motociclisti di ogni stile, dai piloti sportivi agli esploratori urbani, la collezione mantiene l’equilibrio tra unicità, sicurezza e comfort per una clientela globale.