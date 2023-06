Nerva EXE: un nuovo scooter elettrico GT con batterie LFP [FOTO]

EXE è il primo scooter elettrico siglato dalla realtà spagnola Nerva commercializzato in Italia. Uno scooter GT studiato per una mobilità agevole e funzionale, equipaggiato con due batterie LFP (Litio Ferro Fosfato) da 2,88 kWh per complessivi 5,76 kWh.

Lo scooter

Tra gli aspetti evidenziati figurano un parabrezza alto, una carrozzeria avvolgente, soluzioni tecnologiche e una capacità di carico favorita dalla collocazione delle batterie LFP nel pianale, che consentono di avere un ampio vano sottosella che può accogliere un casco integrale e uno jet, oltre a diversi oggetti.

Il modello presenta gruppi ottici LED, una strumentazione TFT che consente anche la connessione bluetooth con il telefono e una presa USB nel retroscudo.

Il veicolo risulta lungo 2.227 millimetri con un interasse 1.617 mm, alto 1.291 mm e largo 786 mm. La sella è posta a un’altezza di 800 mm e il peso a secco segnalato ammonta a 202 kg.

Il telaio è costituito da una struttura multi-tubolare in acciaio con rinforzi nella zona centrale e nel cannotto di sterzo, dove convergono i quattro tubi principali del telaio. Le citate batterie figurano all’interno del tunnel, agevolando la centralizzazione delle masse per ottenere un baricentro basso che favorisce equilibrio e agilità. Il sistema d’arresto prevede un doppio disco con sistema di frenata combinata CBS. Lo scooter GT è dotato di ruote leggermente differenti nelle dimensioni, davanti figura un elemento da 15 pollici e dietro un altro da 14 pollici che calzano rispettivamente pneumatici da 120/70 e 140/70.

Sono due le batterie LFP (Litio Ferro Fosfato) da 2,88 kWh per un totale di 5,76 kWh, come detto. Le batterie sono prodotte da BYD che si occupa anche dell’assemblaggio dell’intero scooter nei propri stabilimenti. L’esemplare Nerva EXE è equipaggiato anche con un caricabatterie da 1,8 kW integrato con cavo per la connessione alla rete domestica con presa Schuko tipo 2. Una ricarica completa richiede 4,2 ore, secondo le indicazioni. Dopo 3,3 ore risulta all’80%.

La disposizione del gruppo motore ricorda quella di uno scooter termico con un insieme composto assieme al blocco di trasmissione, che funge anche da forcellone, richiuso sul lato destro tramite un semi-tilt.

Il moto alla ruota è trasmesso in due stadi, in un primo da una cinghia dentata a rapporto di trasmissione fisso associata all’albero motore, poi da un treno di ingranaggi di riduzione collegati all’albero della ruota.

Si tratta di un’unità priva di spazzole, Brushless. È richiesto il controllo del livello dell’olio della trasmissione del riduttore e della tensione della cinghia ogni 5.000 km, secondo le indicazioni.

Si evidenziano anche tre modalità di guida selezionabili tramite l’interruttore principale sul blocchetto di destra. La modalità di guida base è la ECO, potendo raggiungere un’autonomia fino a 150 km. Una modalità ideale per la mobilità cittadina, dato che limita la velocità massima a 50 km/h.

Con la modalità NORMAL, invece, le prestazioni ricordano quelle di uno scooter 125, considerando una velocità massima limitata a 80 km/h. In questo caso si segnala un’autonomia di 115 km.

La modalità SPORT, poi, consente l’uso della massima potenza con le sole limitazioni intrinseche al sistema di gestione della batteria, potendo raggiungere una velocità di 125 km/h. L’autonomia indicata risulta di 75 km.

In ciascuna modalità selezionata e ogni volta che lo scooter è fermo si può usare il pulsante della retromarcia per agevolare le manovre.

La potenza nominale del propulsore elettrico risulta di 9 kW, corrispondente a 12,2 cavalli con picchi di 12 kW che sono pari a 16,3 cavalli; invece la coppia tocca un valore di 48 Nm a 1.720 giri/minuto.

Proposta

La disponibilità dello scooter elettrico Nerva EXE in Italia, presso la rete dei concessionari Nerva, è prevista dal mese di luglio 2023.

L’esemplare è proposto con due modalità di acquisto, una di tipo classico a un prezzo di 7.940 euro, in alternativa acquistando solo lo scooter a 5.140 Euro e allo stesso tempo noleggiando le batterie per 5 anni al prezzo di 53,80 Euro/mese tramite il partner Rentall, che propone una formula di renting di batterie.

Conclusi i 5 anni è possibile sostituire le batterie con un nuovo kit e andare avanti con il noleggio, o pagare una quota residua per l’acquisto delle batterie già presenti.

Le batterie prese a noleggio e restituite a Nerva entrano in un programma di riutilizzo gestito dalla Fondazione EKI che, una volta revisionate e ricondizionate dal produttore, le vedrà collocate in varie località dell’Africa a supporto della rete elettrica nei Paesi in via di sviluppo.