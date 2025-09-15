Nasce la Fondazione Luca Salvadori: solidarietà e sicurezza per il mondo delle due ruote [VIDEO]

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

A un anno dall’incidente in Germania che è costato la vita a Luca Salvadori, nasce la Fondazione a lui dedicata, fortemente voluta dai genitori Maurizio e Monica con l’intento di trasformare un dolore indicibile in un impegno concreto e duraturo. Un progetto che Luca stesso, con la sua passione e il suo spirito, avrebbe guardato con orgoglio.

La Fondazione Luca Salvadori si propone di sostenere i motociclisti vittime di incidenti, in pista e su strada, e le loro famiglie, garantendo supporto nei percorsi riabilitativi, nell’assistenza psicologica e legale, e di promuovere la cultura della sicurezza come valore imprescindibile nel motorsport e nel mondo delle due ruote.

L’impegno diretto di papà Maurizio e il sostegno diffuso

La nascita della Fondazione è stata resa possibile grazie all’impegno personale di Maurizio Salvadori che ha finanziato il fondo inziale, dando sostanza al progetto con un impegno diretto. A questo gesto si già unite le prime donazioni esterne, arrivate da imprenditori coinvolti nel motorsport, ed il sostegno concreto di diverse aziende, come AGV che ha donato alla Fondazione 23 caschi replica di Luca, realizzati da Nicolas Casadei di CSD Design e numerati, che saranno messi in vendita sul sito della Fondazione e il cui intero ricavato sarà destinato alle attività solidali. La Fondazione Luca Salvadori, che beneficia anche del patrocinio e del sostegno di EICMA, potrà anche contare su un Comitato Tecnico Scientifico, annunciato dal papà di Luca, composto dal dottor Riccardo Ceccarelli e dai medici di Formula Medicine, Marco Cupisti e Matteo Bartalucci.

Comunicazione anche digitale

La nascita del progetto della Fondazione viene raccontata anche attraverso un video, pubblicato sul canale YouTube di Luca Salvadori, che nei prossimi mesi sarà utilizzato per diffondere altri contenuti, tra cui uno il giovane pilota di Formula 1 Gabriel Bortleto e il secondo con Jakidale, insieme a Dainese e all’ingegnere Jarno Zarelli.

“La Fondazione Luca Salvadori – dichiara il papà di Luca – nasce per trasformare il dolore più grande in un impegno concreto verso chi vive situazioni simili. Nessuno dovrebbe affrontare da solo le conseguenze di un incidente. Per questo ringrazio chi ha creduto fin dall’inizio in questo progetto, le persone che mi sono state vicine e tutta la community di Luca. È solo l’inizio di un percorso che vuole lasciare un segno positivo e duraturo nel mondo delle due ruote”.