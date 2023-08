Napoli, sullo scooter in quattro, di cui due minori, e tutti senza casco

A pochi giorni fa dalle immagini catturate a Pozzuoli, dove una famiglia di cinque persone era stata ripresa mentre viaggiava su un solo scooter, tutti senza casco, dalle strade di Napoli arriva un nuovo episodio simile.

La foto, pubblicata dall’account Instagram di “Welcome to Favelas”, ritrae una famiglia di quattro persone mentre viaggia su un solo scooter, tutti senza casco. A bordo ci sono i due genitori e i due figli, con il più piccolo in piedi sulla pedana piatta dello scooter, mentre il padre guida, dietro di lui è seduta la figlia e più indietro, seduta sul portapacchi, la madre. Un modo di muoversi in strada decisamente pericoloso, soprattutto per i due bambini.