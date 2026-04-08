MV Agusta Rush Titanio: la sofisticata hyper naked da 206 CV in soli 300 esemplari

La MV Agusta Rush Titanio alza l’asticella nel segmento hyper naked toccando nuove vette in termini di esclusività, tecnologia e artigianalità italiana. Frutto della tradizione e del know-how che caratterizza la produzione del marchio nella storia fabbrica di Schiranna, a Varese, la Rush Titanio è il nuovo ed esclusivo capitolo, in edizione limitata, capace di incarnare in modo equilibrato ed armonico la combinazione tra design radicale e innovazione ingegneristica.

Evoluzione del design radicale

Interpretazione audace del concetto di hyper naked sin dal suo debutto, la Rush in versione Titanio evolve ulteriormente la visione progettuale di MV Agusta con un’estetica distintiva grazie alla nuova livrea Nero Intenso con dettagli Argento Magnum e Blu Titanio, a cui si affianca un utilizzo ancora più esteso del titanio, materiale che esalta le caratteristiche di leggerezza e prestazioni elevata della moto.

Motore 1.000 cc fino a 206 CV

La MV Agusta Rush Titanio è spinta dal motore quattro cilindri in linea da 1.000 cc con 16 valvole radiali in titanio, aggiornato per rispettare le normative Euro 5+ senza sacrificare le prestazioni. L’erogazione, ottimizzata su tutto l’arco dei regimi, offre una potenza massima di 201 CV con scarico standard, che sale a 206 CV con lo scarico Arrow Titanium Slip-on (omologato per uso stradale), mentre la coppia massima è di 116 Nm, con la presenza della frizione assistita a incrementare comfort del pilota e fluidità di guida.

Sospensioni Ohlins inedite

Tra le avanzate dotazioni tecnologiche della Rush Titanio c’è l’innovativo sistema di sospensioni elettroniche semi-attive Ohlins Smart EC 3.0 che sono dotate di sistema hardware Spool Valve e di una nuova piattaforma software Event Based Control che analizza la dinamica di guida in tempo reale e si integra con i sistemi ABS, controllo della trazione e controllo dell’impennata per garantire un’esperienza di guida altamente personalizzata, sia su strada che in pista.

Sella speciale firmata Alcantara

Dal punto di vista costruttivo, la MV Agusta Rush Titanio fa largo uso di componenti in titanio spazzolato, affiancati da dettagli in alluminio anodizzato e fibra di carbono con trama will. Un ulteriore elemento innovativo è rappresentato dalla sella realizzata in collaborazione con Alcantara che è stata ottenuta combinando termosaldatura e incisione laser, avvolta poi da un membrana EXO, completamente idrorepellente, che assicura comfort e durata.

Disponibilità e prezzi

Prodotta in soli 300 esemplari numerati, la MV Agusta Rush Titanio è proposta al prezzo di 44.900 euro, con avvio della produzione previsto per luglio 2026.