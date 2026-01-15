Motor Bike Expo 2026: tanti show ed attività previsti a Verona

Il primo grande appuntamento dell’anno per il mondo delle due ruote in Italia è Motor Bike Expo 2026. Un evento ormai tradizionale di gennaio, che anche quest’anno farà divertire tutti gli appassionati, con appuntamento a Verona Fiere da venerdì 23 a domenica 25 gennaio. Non solo con la classica esposizione interna, ma anche una serie di show ed attività nelle aree esterne.

Dall’enduro a test drive per tutti

Entriamo più nel dettaglio, per dare uno sguardo a questi appuntamenti. La novità principale è la nuova pista di enduro, con i campioni del fuoristrada pronti a sfidarsi tra ostacoli, tronchi, tubi, in esibizioni spettacolari e gare mozzafiato, per vincere l’MBE Trophy oppure la Talent Cup MBE. Dall’enduro al motocross, con le esibizioni di Freestyle nell’Area B, dove sarà protagonista anche Maurizio Perin con lo stuntman show, effettuato anche con la sua Harley-Davidson.

Un’altra novità prevista per MBE 2026 è la pista di motard, dove si sfideranno i piloti professionisti, con il Trofeo Luca Salvadori in primo piano. All’evento di Verona, sarà possibile anche assistere alla prima tappa del campionato italiano di Trial indoor, con la pista allestita al Padiglione 7. Per gli amanti di motorini, moped, scooter vecchi e nuovi, invece, sarà imperdibile la Crazy Ride, folcloristica parata con mezzi di piccole cilindrate, che prevede anche varie prove di abilità, come quella, appunto, di regolarità e di lentezza.

I visitatori diventeranno anche protagonisti, con i corsi di guida ed i test drive. I primi sono previsti nell’Area D1 e sono dedicati a donne e bambini, con le lezioni tenute da Marco Lucchinelli e Gianluca Nannelli. Nell’Area D2, invece, sarà possibile provare i modelli 2026 di Ducati, Harley-Davidson e QJ Motor. Le prove sono gratuite e servirà avere solo la patente valida.

Orari e parcheggi

Motor Bike Expo 2026 si terrà dal 23 al 25 gennaio e sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19, a Verona Fiere. Per chi raggiungerà l’evento in moto, sarà anche disponibile un parcheggio gratuito all’interno della fiera. L’accesso è dalla Porta C, dove è presente anche la biglietteria.