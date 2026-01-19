Motor Bike Expo 2026: oltre 700 espositori, 33 case moto confermate

Il prossimo weekend si terrà l’edizione 2026 di Motor Bike Expo a Verona, il primo appuntamento importante per le due ruote in Italia nel nuovo anno. Una manifestazione in continua crescita, che proporrà oltre 700 espositori, tra cui 33 case motociclistiche già confermate, con novità importanti. Oltre alle sei aree esterne per eventi e competizioni, di cui abbiamo scritto nei giorni scorsi.

Otto padiglioni tematici

L’esposizione sarà suddivisa in otto padiglioni tematici. Il numero 1 e 2 saranno dedicati al custom: il primo con i brand internazionali del settore e lo show ‘Premium Selection’, con ben 60 motociclette one-off e ospiti internazionali. Il secondo, invece, proporrà artisti, tatuatori e oggetti unici, con l’area Urban Culture, dove si potranno ammirare graffiti, skate e Dj set.

Il padiglione 4 vedrà la presenza dei brand più legati al lifestyle, come Harley-Davidson, Royal Enfield e Indian Motorcycle. Qui si trovano anche i grandi distributori internazionali: su tutti Zodiac e Motorcycle Storehouse. I marchi Aprilia, BMW Motorrad, Moto Guzzi, Moto Morini, Yamaha e Triumph Motorcycles saranno presenti al padiglione 6, dove non mancheranno un po’ di novità ed anche la presenza di alcuni brand legati agli accessori per i motociclisti.

Nel padiglione 7, i motociclisti e le motocicliste potranno fare shopping con tutto quello che occorre per la strada e fuoristrada, tra abbigliamento tecnico, componentistica e accessori. Il padiglione 9 proporrà diverse anime: quella delle ruote alte e tassellate del fuoristrada e del mondo adventouring, quella legata al Turismo ed il distretto Ruote Piccole, dedicato a scooter, moped e motorini. Gli appassionati della velocità, della performance e del motorsport si sentiranno a casa al padiglione 11, con i marchi del Gruppo KTM e di Fantic, ma anche le novità targate Kawasaki.

L’esposizione si chiude al padiglione 12, dove ci sarà un mix tra tradizione e novità, in particolare legate alla mobilità elettrica. Tra i brand presenti troviamo Benda, Benelli, BSA, Can Am, Cyclone, Hero, KL, Mondial, Morbidelli, Phelon & Moore, SWM e Sym. Infine, sarà presente il Top Mountain Motorcycle Museum sul passo del Rombo, ricostruito dopo l’incendio del 2021.