Motor Bike Expo 2026: Kawasaki protagonista a Verona dal 23 al 25 gennaio

È ormai quasi tutto pronto per il Motor Bike Expo 2026, uno degli eventi più attesi dagli appassionati italiani di motociclismo pronti a prendere d’assalto la manifestazione che si terrà a Veronafiere dal 23 al 25 gennaio. Il prossimo sarà un week-end all’insegna della passione per le due ruote, che all’evento di Verona troverà la sua massima espressione con oltre 700 espositori, più di 170.000 visitatori attesi e oltre 120.000 metri quadri occupati tra padiglioni tematici e aree esterne dinamiche.

Kawasaki KLE 500 2026

Tra le Case motociclistiche presenti a Motor Bike Expo 2026 ci sarà anche Kawasaki che all’evento veronese presenta al pubblico le numerose novità che compongono la gamma 2026. Tra i modelli più attesi della Casa giapponese spicca la nuova Kawasaki KLE 500, modello che segna il ritorno di un nome iconico ripensato per l’avventura moderna. Puntando a garantire versatilità e controllo su ogni terreno, la nuova KLE 500, disponibile anche in versione SE caratterizzata da componenti premium che alzano il livello di comfort e qualità costruttiva, è dotata di ruota anteriore da 21 pollici, sospensioni KYB, telaio a traliccio, motore bicilindrico parallelo ed ergonomia ispirata alle KX.

Kawasaki Z900RS SE 2026

Nello stand di Kawasaki a Verona ci sarà anche la Z900RS SE 2026, versione evoluta della Retro Sport ispirata alla Z1, che mette insieme estetica classica e tecnologie moderne, che comprendono Ride-by-Wire, cruise control, piattaforma inerziale IMU con KCMF, quickshifter KQS e nuovo scarico a megafono. Il rinnovato look della Kawasaki Z900RS SE 2026 beneficia anche dei nuovi colori 2026 che ne rafforzano l’identità visiva.

Le altre Kawasaki e il marchio Bimota

Spazio poi alle altre novità della gamma 2026 di Kawasaki, come le nuove Ninja ZX-10RR, Z650S e Z1100 SE (quest’ultima già disponibile in concessionaria), tutte rinnovate dalle nuove colorazioni Model Year 2026. Presente al Motor Bike Expo anche Bimota, brand del gruppo Kawasaki, che alla manifestazione veronese porta la crossover Tesi H2 TERA.