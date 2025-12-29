Motor Bike Expo 2026: Andrea Verona, campione mondiale enduro, è il nuovo ambassador dell’evento

L’edizione 2026 di Motor Bike Expo (MBE) avrà un ambassador d’eccezione: Andrea Verona, otto volte campione mondiale di enduro e vincitore con la nazionale italiana della FIM 6Days 2025. All’atteso evento dedicato agli appassionati di motociclismo, che si terrà dal 23 al 25 gennaio a Verona, ci sarà dunque Andrea Verona, pilota vicentino, classe 1999, che correrà nel prossimo campionato mondiale EnduroGP con il Red Bull KTM Factory Racing Team, in sella alla KTM 450 EXC-F.

A Veronafiere domenica 25 gennaio

Pronto a portare alla kermesse motociclistica la sua esperienza e passione per le due ruote, Andrea Verona si farà vero e proprio “ambasciatore” del piacere di vivere la moto in fuoristrada. Domenica 25 gennaio, i visitatori dell’evento veronese potranno incontrare Andrea Verona al Motor Bike Expo, che oltre a posare per foto e autografi, sarà testimonial di un progetto ambizioso: promuovere la bellezza di andare in moto in off-road, coinvolgendo attraverso la sua esperienza diretta tanto i veterani del fuoristrada quanto chi non ha mai messo le ruote fuori dell’asfalto.

Francesco Agnoletto, CEO di Motor Bike Expo, commenta così la collaborazione con il talentuoso pilota vicentino: “Ho conosciuto Andrea tanti anni fa, quando è stato ospite di una nota casa motociclistica a Motor Bike Expo. Da quel momento è stato un progressivo aumento di notorietà bravura profuse e amore per il fuoristrada… Andrea è come noi un veneto che ama il tassello e sopii la moto. Averlo nella nostra squadra mi riempie di orgoglio”

Un padiglione dedicato al fuoristrada

Alla presenza di Andrea Verona al Motor Bike Expo 2026 si affianca un intero padiglione della kermesse dedicato alle moto tassellate, con proposte per tutte le discipline: enduro, motocross, rally, trial, adventure e turismo. Oltre alle moto, gli appassionati troveranno accessori, abbigliamento tecnico, organizzatori di eventi e avranno anche l’occasione di incontrare campioni del presente e leggende del passato, tra cui i protagonisti dei grandi deserti.