Motor Bike Expo 2025: nuovo layout e superficie espositiva aumentata

La prossima edizione di Motor Bike Expo, manifestazione internazionale dedicati ai motociclisti e ai molteplici utilizzi della moto, in programma a Verona dal 24 al 26 gennaio 2025 sarà caratterizzata da diverse novità.

I temi salienti dell’edizione 2025 saranno l’adventouring, l’off-road e la tradizione custom. Tra le novità inedite ci sarà l’allestimento di un villaggio dedicato alla “urban culture” dove saranno esposte le novità in termini di mobilità urbana, mezzi speciali, sneakers, skateboard, graffiti, street art, musica, con tanti protagonisti del movimento underground.

A Motor Bike Expo saranno sempre più protagonisti i focus sul turismo, sull’elettrico e sulla mobilità sostenibile, sull’associazionismo e sulle proposte dedicate ai giovani, come l’area RiderZone con le ultime novità di piccola cilindrata. Spazio poi all’area Distretto Ruote Piccole, dedicata a scooter, moped e mosquito, e al tema della pista con la presenza dell’intera filiera racing.

Il nuovo layout di MBE 2025

La prossima edizione di Motor Bike Expo avrà una nuova disposizione, volta a rendere la manifestazione più coinvolgente e fruibile per i visitatori, con almeno 8 padiglioni occupati e l’evento che si svilupperà attorno alle aree esterne, dove si svolgeranno demo ride, show e corsi. Aumenterà la superficie espositiva che supererà i 100.000 metri quadri espositivi dell’edizione 2024.

Biglietti già acquistabili online

I biglietti di Motor Bike Expo 2025 sono già disponibili sul circuito vivaticket al prezzo di 21 €. Ingresso gratuito per i bambini fino ai 13 anni. Biglietti ridotti per under 18 e over 65.