Motodays 2026: via a Roma alla tre giorni di passione per le moto

Si aprono quest’oggi le porte della 14esima edizione di Motodays, la kermesse motociclistica in programma a Fiera Roma dal 6 all’8 marzo. Per tre giorni la capitale diventa il fulcro della passione per le due ruote a motore, con l’evento che segna ufficialmente l’apertura della stagione motociclista nel Centro-Sud Italia, che attualmente rappresenta il principale mercato urbano d’Europa in termini di volumi di immatricolato.

L’edizione 2026 di Motodays, che anche quest’anno si conferma piattaforma strategia per industria, dealer e community di appassionati, si articola in cinque padiglioni e ampie aree esterne dedicate alle demo ride su strada e all’off-road. All’evento sono 18 i marchi motociclistici che mettono a disposizione i loro modelli per le prove, per una partecipazione complessiva di 25 brand presenti alla manifestazione.

Guida sicura, formazione

Numerose le iniziative che animeranno il Motodays 2026, come quella organizzata dalla Young Academy che accoglie le nuove generazioni su mini circuito con moto Ohvale e con la presenza di Simone Corsi, l’arena elettrica Talaria Ride Life e il corso Under 30 di guida sicura. A proposito di sicurezza e formazione, nella mattinata di oggi 6 marzo oltre 3.000 studenti saranno coinvolti in attività di edutainment con Polizia Stradale, FMI, ACI, Agenzia per la Mobilità e DEKRA, a cui si affiancano le iniziative della Croce Rossa Italiana dedicate alla prevenzione e al primo soccorso.

Moto in prova e spettacolo

Al centro del Motodays 2026 ci sono le prove dinamiche con i principali brand del settore motociclistico, tra cui Honda, Ducati, Yamaha, Triumph, Aprilia, Moto Guzzi, Kawasaki, KTM, Royal Enfield, MV Agusta, Zontes, Indian, CF Moto e altri ancora. Sul fronte dello spettacolo, sabato e domenica occhi puntati sull’area pista Nord per la Massenzio Battle, con sfide su sterrato tra mono e bicilindriche. Spazio poi anche al mototurismo nel Mediterraneo con “Mediterranean, Roads through History” e all’heritage con “Classic in Roma” che rende omaggio agli 80 anni delle Vespa e ai modelli che hanno fatto la storia del motociclismo italiano.

Premi e riconoscimenti

Al Motodays 2026, sabato 7 marzo, verrà inoltre assegnato il Premio Moto Europa, riconoscimento annuale promosso da UIGA (Unione Italiana Giornalisti Automotive), che premia la moto più interessante per il mercato del Vecchio Continente, scelta tra le cinque finaliste esposte in fiera. Sempre sul palco centrale del padiglione 4, domenica mattina, si terrà la terza edizione degli Award Fiamma & Laura, dedicati alle professioniste del motociclismo, che riceveranno il riconoscimento intitolato a Fiammetta La Guidara e Laura Melidoni, figure indimenticate della comunicazione legata ai motori.