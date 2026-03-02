Motodays 2026: tutto pronto per la 14.a edizione a Fiera Roma

Tutto è pronto per Motodays 2026. Il nuovo appuntamento con l’evento dedicato alle due ruote organizzato da Fiera Roma, giunto quest’anno alla sua 14.a edizione. Ci saranno 25 brand rappresentati, di cui 18 con modelli in prova, oltre all’assegnazione del Premio Moto Europa di UIGA e a presenze importanti, come la Croce Rossa Italiana o l’Esercito Italiano.

“Motodays non è soltanto una fiera motociclistica: è una piattaforma strategica collocata nel primo mercato urbano d’Europa per volumi di veicoli immatricolati – sono le parole di Fabio Casasoli, amministratore unico di Fiera Roma – Roma offre un contesto unico. In un momento delicato per il mercato europeo, Motodays riafferma la propria storicità e la capacità di essere un acceleratore reale per l’industria e per la community motociclistica. È da qui che parte la stagione”.

I marchi presenti

Entrando nel dettaglio, saranno 18 i marchi protagonisti delle prove dinamiche ed oltre 25 brand complessivamente presenti a Motodays 2026. Tra i player principali spiccano Honda, Ducati e Yamaha, con una presenza articolata tra esposizione e test ride. La prima avrà un intero padiglione dedicato alle novità del marchio, il marchio italiano porterà una flotta di 25 moto complessive tra interno ed esterno, mentre Yamaha conferma una presenza strutturata con prove su strada.

Al fianco di questi brand, il segmento premium vedrà protagonisti Triumph, Moto Guzzi, Aprilia e Kawasaki, insieme a Royal Enfield, Zontes, Indian, Polaris, Peugeot, SYM e altri marchi strategici per il mercato italiano. CF Moto e Voge saranno presenti attraverso la rete dealer, mentre Talaria animerà il Padiglione 3 con un’arena dedicata all’elettrico, con la ‘Ride Life’.

Le altre iniziative

Oltre ai test drive ed alle esposizioni, sono numerosi gli altri appuntamenti, durante l’evento romano. A partire dalle iniziative per i giovani, con un’intera area demo e formazione riservata ai prodotti Ohvale con la Young Academy e la presenza di Simone Corsi, così come il corso Under 30 di guida sicura e una giornata di edutainment che coinvolgerà oltre 3.000 studenti insieme a Polizia Stradale, FMI, ACI, Agenzia per la Mobilità e Dekra. Oltre al già citato spazio per l’elettrico. Confermati il programma sportivo off-road con la Massenzio Battle nell’area pista Nord, le demo ride su strada e su sterrato, le aree gaming, il Creative Lab e l’area “Classic in Roma”, che celebrerà anche gli 80 anni della Vespa.

Anche la Croce Rossa Italiana sarà presente all’evento, con delle attività di sensibilizzazione alla sicurezza stradale rivolte ai giovani, tramite visori che simulano lo stato di ebbrezza. Presenti inoltre attività di divulgazione di primo soccorso, manovre salvavita e donazione del sangue, con la collaborazione del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana.

Mentre l’Esercito Italiano porterà in fiera un racconto tra tradizione e innovazione. Con la possibilità di ammirare dal vivo numerose motociclette storiche, provenienti dal Museo della Motorizzazione Militare, oltre a mezzi di ultima generazione come moto elettriche, quad e Light Tactical All Terrain Vehicles impiegati dalle Forze Speciali. Infine, potranno essere vissute immersive, con i simulatori di guida moto e di pilotaggio dell’elicottero Mangusta.

Il premio Moto Europa

Una delle novità dell’edizione 2026 è l’introduzione del premio Moto Europa, un nuovo riconoscimento annuale indetto da UIGA (Unione Italiana Giornalisti Automotive), in programma sabato 7 marzo. Le cinque finaliste, tutte esposte in fiera, sono Aprilia Tuono 457, BMW R 1300 GS, Ducati Multistrada V4, Royal Enfield Bear 650 e Yamaha R9. La vincitrice verrà scelta con il voto combinato del pubblico ed una giuria specializzata di giornalisti del settore.

Sempre sul palco, ci sarà la terza edizione degli “Award Fiamma & Laura”, dedicati alle professioniste del motociclismo. Il riconoscimento, intitolato a Laura Melidoni e Fiammetta La Guidara, è realizzato in collaborazione tra Motodays, Moto Sprint e In Moto e rappresenta un momento di valorizzazione concreta del talento femminile nel settore.

Date e biglietti

Motodays 2026 si terrà il prossimo weekend a Fiera Roma (ingresso Est, Viale Alexandre Gustave Eiffel). Venerdì 6 marzo dalle 9 alle 19, sabato 7 dalle 9 alle 20 e domenica 8 dalle 9 alle 18. Il biglietto ha un costo di 16 euro online, mentre quello intero in cassa costerà 18 euro. I bambini fino ai 6 anni compiuti entrano gratuitamente, mentre quelli da 7 a 12 anni pagano 9 euro. Le persone diversamente abili avranno un ingresso omaggio, con un solo accompagnatore, presentando un documento di invalidità presso le biglietterie. I cani possono entrare solo al guinzaglio.