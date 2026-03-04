Motodays 2026: Aprilia e Moto Guzzi inaugurano l’Italian Demo Ride Tour

All’alba della nuova stagione motociclistica, Aprilia e Moto Guzzi si apprestano a portare i modelli più interessanti delle rispettive gamme 2026 direttamente nei luoghi dove si vive la passione a due ruote, permettendo a motociclisti e appassionati, di poter testare in prima persona, dunque guidandole in strada, le virtù delle moto più recenti dei due brand italiani del Gruppo Piaggio.

A Roma parte l’Italian Demo Ride Tour 2026

Un impegno che si concretizza nell’Italian Demo Ride Tour 2026, una serie di appuntamenti in giro per tutto il territorio nazionale, durante i quali sarà possibile effettuare degli speciali test ride su strada, mettendosi in sella ai modelli della gamma 2026 di Aprilia e Moto Guzzi. A inaugurare l’evento itinerante di quest’anno sarà il Motodays 2026, in programma a Roma da venerdì 6 a domenica 8 marzo, che farà quindi da prima tappa dell’Italian Demo Ride Tour.

Nel corso del prossimo week-end, al Motodays, kermesse che dal 2009 rappresenta l’evento motociclistico di riferimento per il Centro e Sud Italia, gli interessanti potranno recarsi negli appositi spazi Aprilia e Moto Guzzi dove si potrà prenotare il proprio test ride, che verrà effettuato su strada accompagnati da rider esperti dei due brand motociclistici.

I modelli Aprilia disponibili per i test ride

Per quanto riguarda i modelli Aprilia, gli appassionati che saranno presenti al Motodays 2026 potranno mettersi alla guida della naked Tuono 457, moto che strizza l’occhio ai più giovani potendo essere guidata con patente A2, oltre che degli apprezzati modelli della famiglia 660, ovvero RS 660, Tuono 660 Factory e Tuareg, quest’ultima disponibile per il test ride anche nella versione Rally. A completare la gamma Aprilia in prova alla manifestazione romana ci sarà la Tuono V4 Factory, potente e raffinata hypernaked del marchio italiano.

La gamma Moto Guzzi in prova

Relativamente a Moto Guzzi, alla kermesse capitolina ci sarà la possibilità di salire in sella alla grande viaggiatrice Stelvio e alla best-seller V7, presente a Motodays 2026 in due versioni, l’eclettica V7 Stone e la più dinamica e tecnologica V7 Sport. Ci sarà poi anche l’iconica travel enduro di Moto Guzzi, la V85, anch’essa in duplice allestimento: V85 Strada e V85 TT.