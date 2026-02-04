Motodays 2026 a Roma dal 6 all’8 marzo: giovani rider protagonisti tra formazione, gaming e spettacolo

L’edizione 2026 di Roma Motodays, la numero quattordici dell’evento motociclistico di riferimento per il Centro-Sud Italia, si terrà dal 6 all’8 marzo. La manifestazione di quest’anno, che come di consueto si svolgerà nei locali della Fiera di Roma, guarderà prevalentemente al futuro e alle nuove generazioni, con i giovani rider che saranno al centro di un ricco e articolato programma di attività e iniziative che uniscono passione, formazione, sicurezza e intrattenimento.

Focus sui più giovani

Motodays 2026, la cui vision è sintetizzata dal claim “Young Riders, You’re Welcome!“, punta creare un evento inclusivo, dinamico ed esperienziale pensato per studenti, neopatentati e giovani appassionati delle due ruote. Alle nuove generazioni, che rappresentano un pubblico sempre più centrale nell’evoluzione del mercato motociclistico, saranno dunque riservati spazi, contenuti e attività specifiche all’interno della manifestazione fieristica romana.

Young Academy e Talaria Ride Life

Tra le novità dell’edizione 2026 di Motodays c’è la Young Academy, un progetto formativo inedito realizzato in collaborazione con Ohvale, che si sviluppa attraverso un circuito dedicato alla crescita dei talenti e alla formazione tecnica, dove i partecipanti potranno provare modelli iconici come la GP-0 e la GP-2 in totale sicurezza. Le sessioni sarà guidate dall’ex pilota MotoGP Simone Corsi, affiancato da EMG Riding School e Christel Village, con un programma che integra teoria, pratica e cultura sportiva.

Sul fronte della attività dinamiche, a Motodays 2026, nel Padiglione 3, farà il suo debutto la Talaria Ride Life, un’arena interamente dedicata alle moto elettriche del marchio Talaria, dove si svolgeranno test ride, show dal vivo e performance adrenaliniche dei rider ufficiali, a cui si affiancheranno le spettacolari esibizioni delle Wheelie Machine.

Corso di guida sicura per Under 30

Ampio spazio sarà poi riservato alla sicurezza stradale, con il Motodays 2026 che propone un mirato corso di guida sicura su strada Under 30, riservato ai giovani rider e prenotabile direttamente dal sito ufficiale della manifestazione. A questo si affianca anche un grande progetto di edutainment sulla sicurezza stradale che nelle giornata del 6 marzo coinvolgerà oltre 3.000 studenti attraverso talk, attività formative e momenti di confronto con istituzioni, aziende, formatori e operatori del settore.

Area Gaming e laboratorio creativo

Non manca la dimensione più ludica e digitale, con una rinnovata Area Gaming dedicata a videogiochi motoristici su PC, console e simulatori professionali, ed il nuovo Creative Lab Motodays, un innovativo spazio di networking pensato come luogo di dialogo e confronto per creator, influencer e storyteler del mondo motociclistico.