Motociclisti sfrecciano a 230 km/h al motto di ‘Andiamo a fare i criminali in Val di Cembra’: denunciati dai carabinieri [VIDEO]

Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri i quattro motociclisti che lo scorso giugno hanno dato vita a un folle gara sulle strade del Trentino, sfidandosi in pericolosissime corse a tutta velocità in Val di Cembra. A incastrare i quattro bikers è stato il video, prima pubblicato sui social e poi rimosso da uno di loro, che riprende la pericolosa “bravata”.

Sorpassi pericolosi, in alcuni tratti a oltre a 230 km/h

Il filmato, diventato virale prima che venisse cancellato e dalla didascalia eloquente “Andiamo a fare in criminali in val di Cembra“, immortala i quattro motociclisti mentre percorrono ad alta velocità le strade che vanno dalla Val d’Adige fino al comune di Castello-Molina di Fiemme. Nelle immagini si vedono i quattro spericolati bikers mentre effettuano sorpassi pericolosi e affrontano tornanti e centri abitati a velocità elevate. In alcuni frame del video si legge chiaramente la velocità raggiuta dalle moto: 236 km/h.

Denunciati, ora rischiano grosso

Quanto accaduto ha provocato rabbia e indignazione nella comunità trentina, con diverse segnalazioni arrivate ai carabinieri che proprio grazie al video sono riusciti a risalire ai quattro motociclisti. I quattro, denunciati per aver gareggiato ad alta velocità su strade pubbliche, rischiano, in caso di condanna, la reclusione da sei a dodici mesi, una multa da 5.000 a 20.000 euro, la sospensione della patente da uno a tre anni e la confisca delle moto.