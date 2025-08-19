Motociclista colpito da un fulmine in Salento muore folgorato

Ieri, un motociclista romano in vacanza in Puglia è rimasto vittima di un fulmine durante un violento temporale. L’uomo stava percorrendo con la sua moto la Statale 275 nel tratto compreso tra Nociglia a Surano quando la zona è stata investita da un violento temporale. L’uomo stava viaggiando da solo a bordo della sua moto nel momento in cui è stato colpito dal fulmine rimanendo folgorato.

Motociclista romano in vacanza in Puglia colpito da un fulmine durante un temporale

Secondo alcuni automobilisti che passavano di li proprio nel momento in cui il motociclista è stato colpito dal fulmine, l’uomo dopo essere stato colpito è stato sbalzato dalla sua moto morendo sul colpo. I soccorsi sono giunti sul posto in pochi minuti ma per l’uomo di 42 anni giunto da Roma con la sua BMW purtroppo non c’era già più nulla da fare. Un dettaglio molto inquietante caratterizza questo drammatico incidente. A pochi metri da dove l’uomo è stato colpito si trova una lapide commemorativa di un episodio simile avvenuto sempre in quella zona.

Del resto la zona del basso Salento con le sue pianure estese e assenza di ripari naturali può diventare un luogo particolarmente esposto in occasione degli improvvisi temporali estivi che si verificano in questo periodo e che possono risultare davvero pericolosi per chi come i motociclisti o i pedoni si trova senza alcuna protezione.