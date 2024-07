Motociclismo storico: a Faenza la rievocazione del circuito “Bocche dei Canali”

Serata dedicata al motociclismo storico giovedì 18 luglio, a Faenza, dove si terrà la presentazione della seconda rievocazione storica-motoristica del “Circuito cittadino delle ‘Bocche dei Canali’“, che si svolgerà nel week-end del 7 e 8 settembre 2024 presso lo Shopping Park di Faenza (area ex Le Perle).

Accolse il Gran Premio della Nazioni del 1948

Il circuito delle “Bocche dei Canali” è stato in funzione a partire dal 1932 e fino al 1956, e raggiunse grande notorietà in occasione del Gran Premio delle Nazioni del 1948, che per la prima volta abbandonò la sede storica di Monza per disputarsi in terra di Romagna. L’anno successivo venne istituito il campionato del mondo di velocità motociclistica.

Il circuito più veloce d’Europa

Per le alte velocità raggiunte sui lunghi rettilinei, il tracciato faentino era definito “il più veloce d’Europa” e diventò sede fissa di gare nazionali e internazionali, nelle quali, le maggiori Case motociclistiche testavano in anteprima le moto debuttanti nel Motomondiale: modelli come la Gilera 125 “Mosca Bianca” , la Mondial 125 affidata al pilota Faentino Francesco Lama, la MV 125 modello Faenza.

Gli organizzatori sottolineano che per la realizzazione dell’evento è stata fondamentale la collaborazione dell’amministrazione comunale, in particolare modo del vice sindaco Andrea Fabbri e dell’Accademia Medioevale di Faenza.