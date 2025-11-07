Motobatt: una nuova filiale europea e tante novità ad EICMA 2025

Non solo nuovi modelli ad EICMA 2025, aperto al pubblico fino a domenica 9, ma anche altre aziende sempre legate al mondo delle due ruote. È il caso di Motobatt, uno dei leader mondiali nella produzione di batterie per moto, che proprio all’appuntamento milanese ha svelato alcune novità sia dal punto di vista dei prodotti che della strategia, per puntare al mercato europeo.

La nuova filiale in Spagna

In primo piano, è stata sottolineata l’apertura della nuova filiale europea di Motobatt in Spagna, dotata di uffici e magazzino propri, con l’obiettivo di migliorare la rete distributiva, garantendo così una maggiore efficienza e disponibilità dei prodotti nel Vecchio Continente.

“L’Europa è un mercato strategico per Motobatt – sono state le parole del CEO del marchio americano Mandfrend Chong – Essere più vicini ai nostri partner e clienti europei ci consente di offrire un servizio migliore e di accelerare l’introduzione di nuove tecnologie”. Sulla stella lunghezza d’onda anche Santi Diamant Navarro, direttore della sezione europea: “La nostra filiale europea rappresenta un passo decisivo nel consolidamento della nostra posizione come punto di riferimento globale nelle soluzioni energetiche per la mobilità”.

Le ultime innovazioni

Inoltre, Motobatt ha presentato le sue ultime novità, tra cui il sistema Quad Flex e la batteria ibrida brevettata. Queste tecnologie offrono massime prestazioni, durata e versatilità, sia per le moto da strada sia per i modelli da competizione, dove potenza e affidabilità sono fondamentali.

La caratteristica delle batterie dell’azienda statunitense è il colore giallo dei propri prodotti, però è stata sviluppata anche una versione nera del sistema Quad Flex, richiesto soprattutto dai clienti Harley Davidson, per integrarsi con l’estetica delle motociclette.