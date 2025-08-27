Moto storiche: ASI Circuito Tricolore torna in sella al Circuito Chienti e Potenza

Le moto storiche tornano protagoniste, grazie ad ASI Circuito Tricolore, con la tappa marchigiana della rievocazione storica del Circuito Chienti e Potenza. Venerdì 29 agosto, a Montecassiano (Macerata), si ritroveranno centauri provenienti da tutta Italia in sella ad affascinanti moto costruite dagli anni ’10 agli anni ’60.

Tante moto “centenarie”

Protagoniste in un itinerario suggestivo nell’interno del maceratese, con la consueta rievocazione lungo il percorso originale della manifestazione sportiva di un secolo fa, saranno numerose le moto partecipanti che hanno segnato la storia della due ruote. Diversi gli esemplari “centenari”, tra i quali Stucchi 3,5 HP del 1919, Indian Scout del 1925, BSA del 1929, Moto Guzzi del 1929, Rudge del 1931, Norton del 1933, Ariel, Benelli e BSA del 1934.

Il programma

Anche quest’anno il percorso, ideato e modificato dal Circolo Automotoveicoli d’Epoca Marchigiano “Lodovico Scarfiotti” porterà gli appassionati motociclisti tra le colline e l’appennino maceratese, intervallate da piccoli borghi incantevoli come Elcito. Il programma dell’evento prevede momenti culturali, con il convegno “Preistoria della Mobilità Terrestre Meccanica, mentre sabato 30 la carovana sarà impegnata sui percorsi poco trafficati da San Lorenzo di Treia a San Severino Marche, fino al Lago di Caccamo con il ritorno a Montecassiano. Previste poi le prove di abilità che si disputeranno al via da Piazza del Popolo a San Severino Marche quando si effettuerà la rievocazione sul percorso storico del circuito allestito intorno ai fiumi Chienti e Potenza. Domenica 31, la giornata di chiusura vedrà invece i motociclisti in direzione di Porto Recanati e Loreto, con soste in entrambe le località della Riviera del Conero per poi terminare il tour a Potenza Picena. Nel corso dell’evento verrà assegnato anche il 9° Memorial Luca Lausdei per ricordare il socio motociclista prematuramente scomparso.