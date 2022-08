Moto Morini X-Cape: un nuovo impegno all’Hardalpitour HAT Sanremo-Sestriere

Prosegue la collaborazione con le HAT Series, gli incontri e le “adventouring experience” proposte dall’Associazione Over2000riders e Motor Morini, dopo l’HAT Pavia-Sanremo in programma a luglio, figura con l’esemplare X-Cape alla 14° edizione del Hardalpitour HAT Sanremo-Sestriere, in programma dal 2 al 4 settembre.

Un nuovo appuntamento

Il team Moto Morini include Luca Marcotulli, trainer professionista e Ambassador del brand, assieme ad Andrea Zazzara, rider esperto di maxi-enduro, presidente A.S.D. Mototurismo Abruzzo.

L’esperienza all’HAT è un itinerario avventuroso di due giorni, dal mare della Liguria ai rilievi piemontesi, effettuato su percorsi montani nella maggior parte dei casi su sterrato, in base a tracce GPS. Non essendoci limiti di tempo, l’obiettivo è assaporare le bellezze e le sensazioni legate all’adventouring assieme ad altri appassionati, come ricordato.

Il design del modello appare scolpito e minimalista con un frontale sviluppato in altezza e dotato di parabrezza regolabile con gruppi ottici full LED che ne rafforzano la visione complessiva. Il manubrio risulta largo e posizionato non troppo in prossimità del busto del motociclista, inoltre la piastra superiore permette tre diverse regolazioni, che assieme ai risers prefigura sei possibilità.

La moto è caratterizzata da un telaio a traliccio in acciaio, a cui è associato un forcellone in alluminio. Prevede delle forcelle Marzocchi regolabili con una soluzione anteriore da 50 mm di diametro e un sistema frenante Brembo costituito da doppi dischi frontali da 298 mm legati a pinze flottanti a due pistoncini e un disco retrostante da 255 mm con soluzioni a due pistoncini, oltre a un sistema ABS Bosch 9.1 Mb. Presenti dei cerchi a raggi e tubeless da 19 e 17 pollici rispettivamente davanti e dietro.

Il cuore propulsivo è un bicilindrico a quattro tempi raffreddato a liquido da 649 cc, omologato Euro 5. Si raggiunge una potenza di 60 cavalli (44 kW) a 8.250 giri/minuto e una coppia di 56 Nm a 7.000 giri/minuto. Prevista anche una versione da 35 kW per i possessori di patente A2.

Foto: Moto Morini