Moto Morini Seiemmezzo in offerta: SCR a 6.090 € e STR a 5.590 €

Moto Morini lancia un’interessante promozione sulla Seiemmezzo, con la possibilità di mettersi in sella all’elegante motocicletta con un prezzo di 6.090 € per la versione SCR e di 5.590 € per la STR. Grazie all’offerta della Casa motociclistica italiana, la Moto Morini Seiemmezzo diventa ancora più accessibile, permettendo di mettersi in garage, a un prezzo decisamente conveniente, una moto dal valore significativamente superiore.

Le due versioni della Seiemmezzo, SCR e STR, sono moto pensate per chi ama distinguersi attraverso i dettagli, dotate di equipaggiamento di serie premium e che possono essere arricchite e personalizzate con una vasta gamma di accessori originali, permettendo a ogni motociclista adattare alle proprie esigenze sia la naked Seiemmezzo STR che la scambler Seiemmezzo SCR.

Dotazione di livello

Le Moto Morini Seiemmezzo SCR e STR, capaci di combinare affidabilità, prestazioni, divertimento di guida e design italiano, sono entrambe equipaggiate con impianto frenante Brembo, pneumatici Pirelli e sospensioni regolabili Kayaba, oltre a disporre di un avanzato sistema di navigazione tramite app, che permette di visualizzare mappe e percorsi in tutta comodità, direttamente sul display. Il dispositivo è basato sulla tecnologia di mirroring in Wi-Fi e funziona tramite l’app MotoFun scaricabile gratuitamente su store Android ed Apple Store.