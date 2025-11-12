Moto Morini Seiemmezzo in offerta: SCR a 6.090 € e STR a 5.590 €

La gamma Seiemmezzo diventa ancora più accessibile e conveniente

di Gaetano Scavuzzo 12 Novembre, 2025
Moto Morini Seiemmezzo in offerta: SCR a 6.090 € e STR a 5.590 € Moto Morini Seiemmezzo in offerta: SCR a 6.090 € e STR a 5.590 €

Moto Morini lancia un’interessante promozione sulla Seiemmezzo, con la possibilità di mettersi in sella all’elegante motocicletta con un prezzo di 6.090 € per la versione SCR e di 5.590 € per la STR. Grazie all’offerta della Casa motociclistica italiana, la Moto Morini Seiemmezzo diventa ancora più accessibile, permettendo di mettersi in garage, a un prezzo decisamente conveniente, una moto dal valore significativamente superiore.

Le due versioni della Seiemmezzo, SCR e STR, sono moto pensate per chi ama distinguersi attraverso i dettagli, dotate di equipaggiamento di serie premium e che possono essere arricchite e personalizzate con una vasta gamma di accessori originali, permettendo a ogni motociclista adattare alle proprie esigenze sia la naked Seiemmezzo STR che la scambler Seiemmezzo SCR.

Dotazione di livello

Le Moto Morini Seiemmezzo SCR e STR, capaci di combinare affidabilità, prestazioni, divertimento di guida e design italiano, sono entrambe equipaggiate con impianto frenante Brembo, pneumatici Pirelli e sospensioni regolabili Kayaba, oltre a disporre di un avanzato sistema di navigazione tramite app, che permette di visualizzare mappe e percorsi in tutta comodità, direttamente sul display. Il dispositivo è basato sulla tecnologia di mirroring in Wi-Fi e funziona tramite l’app MotoFun scaricabile gratuitamente su store Android ed Apple Store. 

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Notizie

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Ultime news

Foto

Triumph Tiger Alpine e Desert Edition - Foto ufficiali Continental TKC 80 2 BER Racing - 11 novembre 2025 Continental ContiSportAttack 5 EZI - EICMA 2025 Zero LS1 2026 - Foto ufficiali Tutte le foto