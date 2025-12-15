Moto Morini protagonista al Motor Bike Expo 2026: a Verona i nuovi modelli della Casa

Moto Morini conferma la propria presenza al Motor Bike Expo 2026 di Verona, in programma dal 23 al 25 gennaio, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno dagli appassionati delle due ruote. Portando alla kermesse veronese il mix di innovazione, design e passione motociclistica che contraddistingue il marchio, Moto Morini accoglierà il pubblico dell’MBE 2026 in una stand ricco di contenuti e nuovi modelli.

L’intera gamma in mostra

Il Motor Bike Expo 2026 farà da palcoscenico per inaugurare un anno di Moto Morini all’insegna di novità e grandi ritorni iconici. Accanto alla gamma attuale, che comprende i modelli X-Cape 700, X-Cape 1200, AlltrHike, Calibro e Seiemmezzo, Moto Morini porterà alla fiera di Verona anche le new entry presentate in anteprima mondiale, destinate a debuttare sul mercato dal 2026: Kanguro, Kanguro Rally, 3 ½ Sport, Corsaro GT e Rumble.

Ognuno di questi modelli interpreta in modo autentico l’identità Moto Morini, distinguendosi per affidabilità, personalità e versatilità, caratteristiche alle quali si aggiunge la possibilità di ulteriore personalizzazione grazie agli accessori originali dedicate alle sue moto. La gamma del marchio propone modelli dalle diverse anime, dall’adventure di grande cilindrata X-Cape 1200, spinta dal V2 Corsa Corta EVO da 129 CV, alla più accessibile e versatile X-Cape 700, fino alla AlltrHike, dual sport leggera guidabile anche con patente A2.

A Verona ampio spazio anche allo stile cruiser con la Calibro, ora arricchita da nuove dotazioni digitali e colori al debutto con il model year 2026, e alle naked di media cilindrata con la Seiemmezzo, che fonde linee classiche e contemporanee in un design senza tempo.

I nuovi modelli

Tra le novità spicca la nuova Kanguro, anche in versione Rally: una monocilindrica da 300 cc e 33 CV, compatta e leggera, capace di muoversi con naturalezza tra asfalto e off-road, reinterpretando in chiave moderna l’iconico modello anni ’80. Emozione e heritage rivivono anche nella 3 ½ Sport, omaggio moderno alla leggendaria moto del 1974, mentre la Corsaro GT e la Rumble completano l’offerta con una visione premium e una reinterpretazione bobber dal forte impatto visivo.