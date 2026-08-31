Moto Guzzi, conto alla rovescia per le GMG 2026: cosa succederà a Mandello

Le Giornate Mondiali Guzzi, momento di aggregazione e condivisione della passione per le moto di Mandello del Lario, stanno per tornare con l’edizione 2026 ormai alle porte. Tra pochi giorni, giovedì 3 settembre, prenderanno il via le GMG 2026 che, fino a domenica 6 settembre, accoglieranno i guzzisti di tutto il mondo con una un’edizione, quella di quest’anno, particolarmente significativa in quanto dedicata all’inaugurazione del nuovo e moderno sito produttivo di Mandello del Lario.

L’inaugurazione della nuova fabbrica

Preannunciandosi come uno degli eventi più importanti della storia di Moto Guzzi, le GMG 2026 sono l’occasione per festeggiare i 105 anni dalla fondazione della Casa motociclistica italiana e per aprire un nuovo capitolo della sua storia. A contrassegnarlo è il nuovo stabilimento, un’opera avveniristica di architettura industriale, che esalta la storia di Moto Guzzi senza snaturarla ma innovandola e arricchendola, in un luogo concepito per creare, sperimentare, vivere esperienze e generare emozioni, dove la tradizione si fonde con la visione del futuro, tra cultura d’impresa e tecnologia di avanguardia per dar vita alle Moto Guzzi dei prossimi decenni.

Il nuovo Museo Moto Guzzi

Altro grande protagonista della quattro giorni delle GMG 2026 sarà il nuovo Museo Moto Guzzi che si appresta a raccontare una storia unica nel panorama motociclistico mondiale, un patrimonio fatto di tecnologia, design, passione e innovazione. I nuovi spazi, ricavati all’interno del perimetro originale dello storico stabilimento di Mandello del Lario, sono stati pensati per accogliere appassionati e visitatori da ogni parte del mondo. Un vero e proprio hub che, oltre al museo, comprende il grande Motoplex Store dedicato allo shopping, una caffetteria e aree pensate per workshop ed eventi. Durante le GMG l’intero spazio sarà aperto al pubblico e visitabile gratuitamente, previa registrazione online sul sito gmg.motoguzzi.com.

Il 5 settembre la grande parata di guzzisti da tutto il mondo

Alle GMG 2026 sono attesi migliaia di guzzisti e appassionati provenienti da ogni angolo del mondo. Tra gli appuntamenti più spettacolari del programma c’è la grande parata di sabato 5 settembre, quando in mattinata, migliaia di Moto Guzzi sfileranno da Lecco fino a Mandello del Lario, trasformando le strade del lago in un gigantesco tributo alla Casa dell’Aquila. Saranno quattro giorni all’insegna anche della musica, con il palco e l’animazione di Virgin Radio, ad accompagnare i test ride gratuiti con l’intera intera gamma Moto Guzzi disponibile e l’area street food a completare un lungo weekend di festa, motori e passione per Moto Guzzi.

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