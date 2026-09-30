Moto Guzzi apre le porte al pubblico in tutte le stagioni: ecco gli orari invernali

Sulla scia della grande festa per l’inaugurazione di inizio settembre, la nuova casa di Moto Guzzi, a Mandello del Lario, con il quartier generale della Casa dell’Aquila che è stato completamente rinnovato con un profondo progetto di riqualificazione industriale, si appresta a proseguire la sua ospitalità. Sono state già più di 6.000 le persone che hanno visitato la nuova casa di Moto Guzzi, proseguendo il grande successo di partecipazione delle GMG – Giornate Mondiali Moto Guzzi, che dal 3 al 6 settembre hanno richiamo in riva al Lario più di 60.000 appassionati.

Il nuovo Museo Moto Guzzi con più di 160 moto esposte

Il nuovo Museo Moto Guzzi è tra i poli più attrattivi attirando in queste settimane visitatori con una media di oltre 300 persone al giorno. A conquistare il pubblico non è soltanto la straordinaria collezione di oltre 160 motociclette esposte che raccontano l’evoluzione del marchio dell’Aquila, ma un percorso narrativo più ampio e coinvolgente che permette di scoprire la storia, la tecnologia e il design che hanno reso Moto Guzzi una protagonista assoluta del mondo delle due ruote.

Un universo da vivere

Tra le attrazioni della nuova casa di Moto Guzzi ci sono anche le grandi aree all’aperto, la Galleria del Vento, completamente restaurata, e il percorso a vista sulla nuova fabbrica, trasformata in una vera e propria vetrina dell’innovazione tecnologica. A completare l’esperienza di vivere il brand dell’Aquila a 360 gradi ci sono la caffetteria e il grande spazio Motoplex, dove è possibile acquistare i modelli dell’intera gamma Moto Guzzi e di tutti i brand moto e scooter del Gruppo Piaggio, oltre alle linee di abbigliamento, capi tecnici e prodotti per il tempo libero.

Gli orari in vigore dal 1° ottobre al 31 marzo

A partire da domani, giovedì 1° ottobre e fino al 31 marzo 2027, entrerà in vigore l’orario invernale con la nuova casa di Moto Guzzi che sarà aperta al pubblico dal giovedì alla domenica: giovedì e venerdì dalle 10 alle 17, mentre sabato e domenica l’orario sarà prolungato di un’ora, con i visitatori che potranno quindi accedere fino alle ore 18. Con il nuovo orario, che rende visitabile Moto Guzzi in tutte stagioni, la rinnovata struttura di Mandello del Lario punta a continuare a coinvolgere non soltanto i motociclisti, ma anche famiglie, scolaresche, gruppi di amici e appassionati di design e tecnologica, desiderosi di immergersi un luogo dove la storia di Moto Guzzi diventa anche un racconto dell’evoluzione industriale italiana.

Domande frequenti sulla nuova sede di Moto Guzzi

Dove si trova il nuovo Museo Moto Guzzi?

Il nuovo Museo Moto Guzzi si trova a Mandello del Lario, nello storico quartier generale della Casa dell’Aquila, completamente rinnovato con un importante progetto di riqualificazione industriale.

Quante moto sono esposte nel Museo Moto Guzzi?

Il museo ospita una collezione di oltre 160 motociclette, che raccontano l’evoluzione tecnica, stilistica e industriale di Moto Guzzi nel corso della sua storia.

Quali sono gli orari del Museo Moto Guzzi?

Dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027 il sito sarà aperto dal giovedì alla domenica. Il giovedì e il venerdì l’orario è dalle 10 alle 17, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 18.

Cosa si può vedere nella nuova casa di Moto Guzzi?

Oltre al museo, il complesso comprende la Galleria del Vento restaurata, le aree all’aperto e un percorso con vista sulla nuova fabbrica. Sono inoltre presenti una caffetteria e lo spazio Motoplex, con moto, scooter e abbigliamento dei marchi del Gruppo Piaggio.

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