Moto Guzzi al Motor Bike Expo 2026: a Verona con le rinnovate V7, V85 e Stelvio

Il Motor Bike Expo 2026 che animerà il week-end veronese dal 23 al 25 gennaio farà da vetrina per ultime novità di Moto Guzzi con la gamma 2026 delle motociclette nate a Mandello del Lario grande protagonista della rassegna dedicata alle due ruote.

A Veronafiere saranno presenti i nuovi modelli Moto Guzzi che si aggiornano con nuovi colori e nuove grafiche, tra cui spicca il ritorno del Rosso Monza, una colorazione iconica, che viene adottata dalla V7 Sport, Rimanendo alla famiglia V7, la Moto Guzzi V7 Stone si presenta nella nuova tinta Sabbia Cromo, mentre la V7 Special è proposta nelle due varianti lucide Smeraldo e Bianco 1969.

Nuovi colori per la gamma V85

Le nuove colorazioni 2026 coinvolgono anche la travel enduro Moto Guzzi V85. Nello specifico la V85 Strada, versione più essenziale e urbana, amplia la gamma con le nuove tinte Verde Legnano e Rosso Monza, richiami espliciti alla tradizione più sportiva del marchio italiano. La V85 TT, progettata per affrontare le avventure più estreme, propone il nuovo Giallo Wadi, che richiama il colore della sabbia del del letto del torrente secco nel deserto, e l’elegante Grigio Yanar Dag, in riferimento al colore del gas naturale che fuoriesce dal terreno nelle alture dell’Azerbaigian. Sulla Moto Guzzi V85 TT Travel debutta la colorazione Blu Zefiro.

Novità cromatiche anche per la Stelvio

La Moto Guzzi Stelvio, la moto on-off road dedicata al viaggio e all’avventura, si arricchisce delle inedite grafiche Grigio Climbing e Verde Hiking, che richiamano le tonalità delle attrezzature e dell’abbigliamento per le attività outdoor. Sviluppata su una moderna piattaforma tecnica, la Stelvio dispone di serie la trasmissione ad albero cardanico e il parabrezza regolabile elettricamente, dotazioni inedite nella sua classe di cilindrata. Spinta dal nuovo motore bicilindrico raffreddato a liquido, la Moto Guzzi è dotata di ciclistica rigorosa e avanzato pacchetto di controlli elettronici di assistenza, nel quale spicca il sistema PFF Rider Assistance Solution.