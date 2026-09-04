Moto Guzzi 105th Anniversary: la serie speciale per i 105 anni

Sono giorni di grandi novità per Moto Guzzi che, in occasione del grande evento-raduno delle Giornate Mondiali Guzzi 2026, ha inaugurato il suo nuovo stabilimento a Mandello del Lario. L’occasione è stata ghiotta anche per svelare un ulteriore sorpresa, ovvero l’esclusiva edizione “105th Anniversary”, nata per celebrare i 105 anni di storia della Casa dell’Aquila e per omaggiare un momento storico importante per il costruttore motociclistico che si apre ad una nuova esperienza industriale, museale e culturale.

La serie speciale Moto Guzzi 105Th Anniversary è infatti fortemente ispirata da architetture e colori che caratterizzano la nuova casa dell’Aquila, la struttura firmata dall’architetto americano Greg Lynn che comprende il nuovo impianto produttivo, il nuovo Museo Moto Guzzi e grandi spazi per eventi e per accogliere visitatori da tutto il mondo.

Livrea grigia per le speciali Moto Guzzi 105th Anniversary

La special edition 105th Anniversary, che sarà disponibile per un tempo limitato, ovvero da ottobre 2026 fino a fine 2027, è declinata su diversi modelli Moto Guzzi, ovvero Stelvio, Stelvio PFF Rider Assistance Solution, V100 Mandello, V8 Strada e V7 Stone. Esteticamente si caratterizza per la livrea dedicata grigia, con finitura perlata lucida, una tonalità che evoca un linguaggio industriale e metallico, creando una livrea elegante e moderna che trae esplicitamente ispirazione dal progetto architettonico della nuova sede di Moto Guzzi.

Dettagli gialli e grafica dedicata per dei modelli da collezione

Ad impreziosire e far risaltare la colorazione grigia ci sono una serie di dettagli gialli in contrasto, anch’essi ispirati alle finiture del nuovo sito di Mandello, come nel caso della grafica 105° anniversario di Moto Guzzi, che si sviluppa in verticale su entrambi i lati del serbatoio, con il numero 105 che trova posto dove solitamente compare l’iconica aquila. La stessa grafica la ritroviamo anche sul canale del cerchio ruota posteriore. Specifica per quest’edizione è anche la sella, caratterizzata dall’aquila stilizzata Moto Guzzi e dalle cuciture gialle a contrasto. I quattro modelli della gamma 105th Anniversary di Moto Guzzi hanno tutte le carte in regola per diventare oggetto di desiderio per i Guzzisti e i collezionisti di tutto il mondo.