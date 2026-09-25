Italian Bike Week 2026: ecco le moto custom vincitrici dell’IMC a Lignano Sabbiadoro

Grande successo per la quinta edizione della Italian Bike Week che si è chiusa nei giorni scorsi a Lignano Sabbiadoro, dove dal 17 al 20 settembre, in concomitanza con la manifestazione, si è tenuta anche la tappa inaugurale dell’Italian Motorcycle Championship, il campionato italiano dedicato alle special bike patrocinato dall’AMD World Championship of Custom Bike Building, quello che viene considerato a tutti gli effetti il “mondiale” dei customizer organizzato dalla rivista britannica American Motorcycle Dealer.

Al primo appuntamento dell’Italian Motorcycle Championship sono state circa 50 le moto in gara, con una folta partecipazione internazionale con creazioni custom proveniente da numerosi Paesi esteri tra cui Francia, Germania, Austria, Slovenia e Repubblica Ceca.

VM Cycles vince il Best in Show con Uwe

Il titolo di Best in Show è andato a “Uwe”, la full custom firmata da Verner Ortis (VM Cycles) per un cliente austriaco. Partendo da una Harley-Davidson 1450, il preparatore tolmezzino ha realizzato una personalizzazione di assoluto impatto, caratterizzata da un mix di cromature e lavorazioni artigianali, con un serbatoio battuto a mano che si fonde con la sella monoposto e uno specchietto retrovisore ricavato, sorprendentemente, dal fondino di un estintore.

I premi delle varie categorie

Tra le otto categorie in gara, spiccano i successi della francese RD Kustom tra le Scrambler (con un’Harley 883 in stile tracker, premiata anche dal Salon du 2 Roues di Lione), di Emanuele Magnanelli tra le Cafe Racer e del sardo Giordano Loi, che con la sua Yamaha MT-01 alleggerita ha trionfato tra le Streetfighter. Vittoria di categoria anche gli specialisti mantovani di Custom Thom nella classe Modified H-D con la loro Night Rod, mentre la categoria Buell è stata vinta dall’elaboratore della Repubblica Ceca Rod Custom Motorcycles con una speciale Taurus.

Da segnalare anche la sorprendente Moto Guzzi V50 trasformata in chopper dai trevigiani MC Cycles, vincitrice tra le Metric, e il tuner svizzero Cool Man Customs, primo tra le Freestyle con il chopper “King”. Capitolo a parte per l’Artigliate Custom Contest, dedicato alle preparazioni offroad, nel quale ha trionfato il bresciano Paolo Massera con una Ducati MX900 trasformata in moderna enduro in puro stile Desmo450 MX, accuratamente rifinita nella sua estetica al punto da essere totalmente paragonabile a un modello di serie.

Domande frequenti su Italian Motorcycle Championship

Che cos’è l’Italian Motorcycle Championship?

È il campionato italiano dedicato alle special bike e alle moto custom, patrocinato dall’AMD World Championship of Custom Bike Building, competizione internazionale dedicata ai migliori customizer.

Dove si è svolta la prima tappa dell’Italian Motorcycle Championship?

La tappa inaugurale si è svolta a Lignano Sabbiadoro, dal 17 al 20 settembre, in concomitanza con la quinta edizione della Italian Bike Week.

Quale moto ha vinto il Best in Show?

Il titolo di Best in Show è stato conquistato da “Uwe”, una full custom realizzata da Verner Ortis di VM Cycles per un cliente austriaco. La moto nasce dalla base di una Harley-Davidson 1450 ed è caratterizzata da numerose lavorazioni artigianali.

Quali moto si sono aggiudicate le altre categorie?

Tra i vincitori figurano RD Kustom nelle Scrambler, Emanuele Magnanelli nelle Cafe Racer, Giordano Loi nelle Streetfighter, Custom Thom nelle Modified H-D, Rod Custom Motorcycles nella categoria Buell, MC Cycles nelle Metric e Cool Man Customs nelle Freestyle. Nell’Artigliate Custom Contest ha invece vinto Paolo Massera con la sua Ducati MX900.