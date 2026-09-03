Moto e scooter, mercato italiano in crescita ad agosto 2026: +5,28%

Il mercato italiano delle due ruote a motore conferma anche ad agosto la dicotomia che ha caratterizzato l’intero 2026, con il prosieguo del trend positivo degli scooter che, in contesto di forte incertezza economica e crescita dell’inflazione, beneficiano della propria versatilità, efficacia e sostenibilità economica. Fa da contraltare invece il comparto moto che, dopo un decennio di forte crescita, con 1,2 milioni di veicoli immatricolati (+115% tra il 2015 e il 2025), attraversa una fase di progressivo assestamento.

Il quadro del mercato italiano emerge chiaramente dai numeri diffusi da ANCMA, il cui presidente Mariano Roman, afferma: “Moto e scooter stanno tornando a esprimere in maniera più netta la propria identità: la moto mantiene una forte componente emozionale, mentre lo scooter risponde soprattutto alle esigenze di una mobilità pratica e funzionale, anche alla luce delle odierne dinamiche dei prezzi del carburante. Sarà importante continuare a monitorare l’evoluzione dei principali indicatori economici, ma al momento non sembrano emergere elementi strutturali tali da far prevedere criticità per il futuro del mercato motociclistico, al di là delle fisiologiche oscillazioni”.

Agosto si chiude con un +5,28%: scooter +9,92% e moto -3,9%

Ad agosto 2026 il mercato italiano delle due ruote a motore è cresciuto del 5,28%, con 17.038 veicoli messi in strada, rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A trainare il settore, come precedentemente affermato, sono ancora gli scooter con un incremento del 9,92% e 10.272 unità immatricolate. Ancora in flessione, per il secondo mese consecutivo, le moto che segnano -3,9% e 5.818 mezzi targati, mentre i ciclomotori fanno registrare una crescita a doppia cifra: +20,92% e 948 unità registrate.

Primi otto mesi 2026 in positivo: +11,21%

Il mercato annuo del 2026 conferma l’andamento positivo, con un cumulato che segna un +11,21% e 291.831 immatricolazioni. Nei primi otto mesi dell’anno tutti i comparti del settore registrano una crescita rispetto allo stesso periodo del 2025: scooter +15,59% e 172.286 mezzi targati, moto +5,02% e 109.173 unità, ciclomotori +10,19% e 10.372 veicoli messi in strada.

In ripresa elettrico e quadricicli

I dati di agosto consolidano anche la ripresa dei veicoli elettrici che, dopo un 2025 particolarmente complicato, nel mese che si è appena chiuso crescono del 31,64% con 595 unità immatricolate, mentre nel cumulato annuo la performance positiva è segnata da un incremento del 21,44% e 7.313 veicoli registrati. In recupero anche il mercato dei quadricicli, in crescita per il terzo mese consecutivo, con agosto che si chiude con un +21,51% e 774 veicoli venduti, mentre sul totale annuo, che si attesta a -4,98% e 11.367 unità, pesano le perdite registrate nel primo semestre.