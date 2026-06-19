Milano, Stile e Tendenze: La Notte di Momodesign

Se c’è una cosa che Milano sa fare meglio di chiunque altro, è trasformare una presentazione in un momento di alta moda, dove il confine tra brand, amici e semplici curiosi sfuma davanti a un calice di spumante. La serata organizzata da Momodesign è stata esattamente questo, un tuffo nel cuore del design urbano, un’atmosfera raffinata, scandita dal ritmo del dj set che riempiva lo spazio mentre fuori la città continuava a correre. Non è stata una conferenza stampa, ma un regalo che il marchio ha voluto fare alla community, un’occasione per incontrarsi, scambiarsi due chiacchiere e toccare con mano l’evoluzione di un mito che ha ridefinito lo stile urbano sulle due ruote. Attorno a noi, disposti come opere d’arte, c’erano i caschi della nuova collezione, ma lo sguardo non poteva non cadere sulla retrospettiva completa che partiva dai primi anni 2000 per arrivare fino alle ultime novità. Guardare quella linea temporale significa comprendere come un’idea nata per la strada sia diventata un’icona assoluta della moda milanese e internazionale. Accanto ai caschi, la presenza degli scooter ha chiuso il cerchio perfetto, l’emblema stesso della mobilità urbana, il mezzo per cui l’utenza Momodesign sceglie ogni giorno di distinguersi nel traffico della metropoli.

DALLE RADICI DEGLI ANNI 2000 AL RESTYLING CONTEMPORANEO

Toccare con mano i modelli esposti è stato come fare un viaggio nel tempo, un percorso che mostra chiaramente come Momodesign sia riuscita a rimanere fedele a se stessa pur evolvendosi costantemente. Il segreto di questa longevità sta nella capacità di intercettare lo spirito del proprio tempo. La nuova gamma non rinnega il passato, ma lo eleva attraverso una cura dei dettagli e una costante innovazione tecnica. La voglia del marchio di essere presente, attento e profondamente fashion si percepisce da sempre, dimostrando che la funzionalità può e deve sposarsi con l’estetica più ricercata della Milano della moda.

La vera svolta tecnologica che abbiamo potuto toccare con mano riguarda l’adeguamento ai più severi standard di sicurezza. La transizione dalla vecchia omologazione ECE 22.05 alla nuova e rigorosa normativa ECE 22.06 non è stata vissuta come un obbligo burocratico, ma come l’opportunità per un restyling completo. Questa evoluzione si traduce in una calotta totalmente riprogettata, ora disponibile in tre misure differenti per garantire una calzata millimetrica e personalizzata a seconda della taglia. Che si tratti di una calotta piccola per le taglie XS e S, media per la M, o grande per chi indossa una L o una XL, l’obiettivo resta lo stesso, ridurre l’ingombro esterno al minimo indispensabile aumentando la protezione.

IL MITO SI FA EVO: DETTAGLI PREMIUM SU STRADA

Prendendo in mano il FGTR EVO, Il design della visiera è stato completamente rinnovato, così come il meccanismo di movimento, supportato da forchette in pura fibra di carbonio che donano una rigidità strutturale e un look Racing. Il comfort a lungo raggio è garantito da un nuovo disegno delle guancette più avvolgenti rispetto al passato, capaci di abbracciare il volto senza stringere. Per chi usa la moto o lo scooter ogni giorno, la vera chicca è il visierino solare integrato ad azionamento manuale, studiato appositamente con uno spazio interno ottimizzato per consentire l’uso confortevole degli occhiali da vista o da sole. Gli interni non sono da meno, completamente rimovibili e lavabili, sono stati arricchiti con il trattamento DrySpeed per un assorbimento istantaneo del sudore, e presentano già la predisposizione per alloggiare i sistemi di comunicazione Bluetooth generici, ormai indispensabili per muoversi nella giungla urbana.

CLASSIC: L’ESSENZA DELLE LINEE PULITE

Se l’EVO rappresenta la punta di diamante tecnologica, il FGTR CLASSIC incarna la purezza originaria del brand. Sotto i riflettori della serata milanese, il restyling gioca su contrasti cromatici netti e finiture che esaltano il connubio tra stile e sicurezza. Le cuciture tono su tono sul bordo della calotta e i nottolini laterali neri opachi, marchiati con il logo del brand, enfatizzano le linee pulite e geometriche che hanno reso questo casco un oggetto di culto fin dagli anni 2000.

La visiera offre una protezione totale dai raggi UV ed è dotata di un trattamento antigraffio, rifinita lungo il profilo da un elegante bordo in pelle sintetica che richiama la tradizione artigianale italiana.

TOCCHEREMO IL FUTURO CON I MODELLI 2026

Uno sguardo al futuro prossimo conferma la direzione intrapresa da Momodesign, una continua ricerca cromatica che va oltre i classici standard del settore motociclistico, rubando sfumature e texture direttamente dalle passerelle del prêt-à-porter e dall’interior design di alto livello. Non si tratta semplicemente di lanciare nuovi prodotti sul mercato, ma di continuare a alimentare un ecosistema di stile in cui il casco smette di essere un mero accessorio di protezione obbligatorio e diventa il fulcro dell’identità urbana di chi lo indossa.