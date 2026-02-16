Milano: rinviati i divieti per moto e scooter in Area B e C

Un anno in più di accesso ad Area B ed Area C per moto e scooter più vecchi. Il Comune di Milano, infatti, ha deciso di rinviare al 1° ottobre 2027 il divieto di accesso e circolazione, nelle due ZTL del capoluogo lombardo, per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 2 e 3, diesel Euro 2 e 3 e benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2. Facendo tirare un sospiro di sollievo a molti motociclisti.

”Le emissioni sono limitate

Palazzo Marino ha, dunque, deciso per questo rinvio, che fa seguito ad un altro già arrivato negli anni scorsi, che ha riguardato anche le vetture diesel. Il motivo? “La scelta è scaturita dall’analisi del parco attualmente circolante – è stato spiegato – che ha subìto sostanziali variazioni rispetto alle previsioni originarie, in misura tale da consentire la modifica approvata”.

In particolare, la maggior parte dei motoveicoli presenti all’interno del capoluogo lombardo “ha una classe tecnologica recente, tra cui una quota significativa di mezzi elettrici – prosegue la nota del Comune – Contribuendo alle emissioni da trasporto stradale di Pm10 e di NOx per valori contenuti, stimati rispettivamente nel 2% e nell’1%”. Dati molto bassi, che hanno portato al rinvio.

Niente referendum?

Nelle scorse settimane, vi avevamo parlato della raccolta di firme in corso per un referendum, con l’obiettivo di far cancellare questo divieto. Questa decisione del Comune potrebbe far cambiare i piani e portare ad una revoca anche della consultazione pubblica, anche se il centrodestra sta valutando di proseguire, per far eliminare completamente il divieto, anche oltre il 2027.