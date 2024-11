Mercato moto: ottobre 2024 stazionario ma con l’Italia che traina il mercato europeo

Il mercato italiano delle due ruote conferma la sua capacità di tenuta: facendo registrare a ottobre un calo dello 0,61%, imputabile principalmente al confronto con un ottobre 2023 particolarmente dinamico. Dai dati diffusi da ANCMA emerge il buon andamento degli scooter e il ritorno in positivo, con un incremento del 12% degli elettrici, dopo una lunga parentesi di arretramento.

Ampliando lo sguardo fuori dai confini nazionali, i dati del mercato europeo relativi al terzo trimestre 2024 dimostrano che l’Italia, insieme alla Spagna, ma con volumi maggiori, è il mercato trinante a livello europeo.

I dati di ottobre

A ottobre sono stati 25.083 i veicoli messi in strada con una flessione dello 0,61%, pari a poco di più di 150 unità, rispetto allo stesso mese dello scorso anno. In calo le moto con 9.895 mezzi immatricolati, -6,18%, che però si confronta con un +33% di ottobre 2023. Positivo invece l’andamento degli scooter che segnano un +4,11%, in linea con l’andamento annuo, e 13.642 mezzi targati. Leggera flessione per i ciclomotori che, con 1.546 unità vendute nel mese, perdono il 2,46%.

Cumulato annuo +4,6%

Nonostante il rallentamento del mese di ottobre, il totale annuo rimane nettamente positivo con un incremento del 4,6%, pari a 325.441 unità, vicino ai 377.000 veicoli registrati a fine 2023. Nei primi dieci mesi dell’anno la performance migliore è delle moto che crescono del 6,3% con 141.854 unità immatricolate. Bene anche gli scooter con 167.539 veicoli targati e un +4,34%. In flessione invece i ciclomotori con un -5,09% pari a 16.048 unità vendute.

Mezzi elettrici +12,2%

Per la prima volta in positivo il mercato dei veicoli elettrici con 853 unità immatricolate e un incremento del 12,24%, risultato legato soprattutto alla crescita degli scooter (491 unità, +28,53%). Un risultato che attenua la flessione sul totale annuo (-19,6%) per un mercato che, a due mesi dalla fine dell’anno, nel 2024 ha registrato 8.957 mezzi.