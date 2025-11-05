Mercato moto Italia, ottobre 2025: +1,1% e scooter in crescita trainano il settore

Il mercato italiano delle due ruote a motore chiude in positivo per il secondo mese consecutivo con un mese di ottobre che ha fatto registrare 25.355 unità vendute, facendo segnare una crescita dell’1,09%. Anche ad ottobre si è confermato il trend che ha caratterizzato i singoli comparti nel corso dell’anno, con gli scooter che trainano il mercato con 14.985 unità vendute (+9,8%), mentre le moto segnano il passo con 8.942 veicoli immatricolati (-9,59%). Altra contrazione per i ciclomotori che con 1.428 mezzi, registrano una flessione del 7,57%.

Cumulato annuo: flessione ridotta a -2,17%

Nel secondo semestre il mercato delle due ruote ha parzialmente recuperato il pesante passivo della prima parte dell’anno, riducendolo a -2,17% e 318.416 unità vendute. I dati del cumulato annuo dei primi dieci mesi rispecchiano la dicotomia tra scooter e moto, con i primi che con 182.325 unità vendute segnano un +8,82%, e le seconde con 123.918 mezzi targati flettono del 12,66%. Perdita del 24,14%, con 12.173 unità immatricolate, per i ciclomotori.

Elettrico stabile

Andamento sostanzialmente stabile per i veicoli elettrici, con 857 unità registrate a ottobre 2025, pari a un +0,59%. Nel segmento elettrico un terzo del mercato è rappresentato dai ciclomotori che a ottobre, con 393 veicoli venduti, segnano un +22%, mentre gli scooter, con 413 unità, perdono 15,89 punti percentuali.

Quadricicli ancora giù

Il settore minicar prosegue il suo momento complicato con il quarto mese di fila contrassegnato dal segno meno, con il comparto che a ottobre, con 1.415 veicoli immatricolati, segna una flessione del 34,52%, con una contrazione ancora più marcata per i quadricicli elettrici (-41,78%). Segno negativo anche nel bilancio dei primi dieci mesi dell’anno, nei quali sono stati immessi sul mercato 14.648 unità, registrando una perdita dell’11,73%.