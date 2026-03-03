Mercato moto Italia febbraio 2026: +10,2%, crescono moto, scooter e ciclomotori

A febbraio il mercato italiano delle due ruote a motore conferma il trend positivo di inizio anno, bissando il segno “più” del mese di gennaio con una tendenza in crescita su tutti i segmenti: moto, scooter e ciclomotori. Si tratta di un ulteriore segnale di conferma del buon avvio di 2026 del settore consolidandone il clima di fiducia, nonostante però il confronto con i primi mesi del 2025 richieda cautela, alla luce del fatto che lo scorso anno il calo delle vendite era legato agli effetti del fine serie Euro 5, che aveva condizionato in modo significativo le immatricolazioni.

Aspettando i prossimi mesi per capire se si tratta di una ripresa del mercato più “realistica” e strutturale, va anche sottolineato come i primi mesi dell’anno siano tradizionalmente marginali in termini di peso complessivo sulle vendite annuali, con gennaio e febbraio che rappresentano appena il 13% del mercato complessivo annuo, quota ancora esigua per delineare tendenze consolidate.

A febbraio 2026 +10,2%

Secondo i dati diffusi da Confindustria ANCMA, nel mese di febbraio il mercato moto italiano ha immatricolato complessivamente 24.768 unità, chiudendo con un +10,20% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel dettaglio le moto fanno segnare un +11,58%, con un volume complessivo di 10.953 mezzi; gli scooter registrano una crescita dell’8,79%, con 13.322 veicoli targati; i ciclomotori mettono sul mercato 853 nuove unità, guadagnando 15,9 punti percentuali sui volumi di febbraio dello scorso anno.

Primo bimestre +8,58%

Il trend positivo è confermato nei numeri del primo bimestre dell’anno, con un cumulato di gennaio-febbraio che, con 44.064 unità vendute, segna un +8,58% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Nei primi due mesi del 2026 la performance migliore è quella della moto che fanno registrare un incremento del 13,59%, pari a 18.694 veicoli immatricolati, seguiti dagli scooter che guadagnano il 4,03% targando 23.723 mezzi, mentre i “cinquantini” piazzano sul mercato 1.647 unità, mettendo a segno una crescita del 24,68%.

Crollo dell’elettrico

Aspettando la riapertura della piattaforma per la registrazione dell’Ecobonus previsto per il 2026, il segmento elettrico delle due ruote continua a calare pesantemente, perdendo più della metà dei volumi, –50,87% a febbraio con appena 281 unità registrate. Nel primo bimestre 2026 la flessione è del -27,99% con 615 veicoli targati. In negativo anche il mercato dei quadricicli che perde il 14,75% su base mensile, con 2.266 unità registrate a febbraio, ma con andamenti di segno opposto per i mezzi con motore termico, che con 1.005 unità immatricolate segnano un +216,04%, e per quelli elettrici, che con 1.261 mezzi immessi sul mercato perdono il 46,11%.