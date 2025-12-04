Mercato moto Italia 2025: novembre in calo per le due ruote, -14,5%

In difficoltà anche i modelli elettrici ed i quadricicli

di Fabio Cavagnera 4 Dicembre, 2025
Novembre ha segnato un calo importante sul mercato moto in Italia. I dati forniti da ANCMA hanno registrato un -14,5% di immatricolazioni nel mese appena terminato, portando in negativo anche il dato complessivo del 2025, ora a -2,8%. Il motivo è da ricercare soprattutto nel boom di immatricolazioni del novembre 2024, quando vennero venduti molti modelli ‘fine serie’.

I dati di novembre

Entrando più nel dettaglio, lo scorso mese sono state vendute 15.630 unità. L’inversione di tendenza è imputabile in prima battuta agli scooter che, fino ad ora, avevano sostenuto il mercato: a novembre anche questo comparto si ferma a -4,81% con 8.826 veicoli immatricolati. In affanno le moto, che lasciano sul terreno 23,62 punti percentuali e immatricolano 5.986 unità. Ancora in doppia cifra il calo dei ciclomotori, con solo 818 unità e una flessione del 30,20%.

Guardando i dati complessivi del 2025, invece, i primi nove mesi dell’anno registrano un calo del 2,82%, con 334.056 veicoli messi in strada. Il mercato rimane ancorato agli scooter, che spuntano un incremento dell’8,11% e 191.155 veicoli immatricolati, mentre vanno in calo sia le moto (-13,23%) che soprattutto i ciclomotori, con un quarto di perdita nel mercato (-24,55%).

Le elettriche non sfondano

Continuano a non sfondare le due ruote elettriche. Il mese di novembre ha visto una flessione del 32,28%, con sole 470 unità vendute, per un -15,44% complessivamente nel 2025. Proseguono le difficoltà anche dei quadricicli, che dal mese di giugno non sono più riusciti a tornare in territorio positivo: novembre segna un calo del 38,63% e 1.185 unità vendute.

