Mercato moto e scooter 2025 in Italia: scooter in crescita (+5,5%), crollano le moto (-19,2%)

Il mercato italiano delle due ruote a motore chiude il 2025 confermando un trend a doppia velocità: da una parte la forte avanzata degli scooter, che chiudono l’anno in crescita del 5,5%, dall’altra la marcata contrazione delle moto che registrano un calo del 19,2%. Nel complesso, secondo i dati delle immatricolazioni diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) il mercato di ciclomotori, scooter e moto registra una flessione del 7,5% rispetto al 2024.

Gli effetti distorsivi sul confronto col 2024

Un risultato che riflette dinamiche contrastanti, tenendo conto degli effetti distorsivi che caratterizzano il confronto col 2024, come spiega il presidente di ANCMA, Mariano Roman: “Sul 2025 hanno inciso in modo significativo gli effetti del surplus di immatricolazioni di fine serie registrato a fine 2024, legato all’entrata in vigore dello standard Euro 5+. Tuttavia, il calo delle moto appare meno riconducibile a un fenomeno episodico: sarà necessario approfondirne attentamente dinamiche e cause nei primi mesi del nuovo anno”.

“Al netto delle distorsioni legate all’Euro 5+ e dei condizionamenti geopolitici e macroeconomici che hanno inciso sulla fiducia dei consumatori – prosegue Roman – le due ruote confermano il loro ruolo centrale nelle scelte di svago, turismo e sport. E il successo degli scooter dimostra inoltre come questi veicoli rappresentino oggi una risposta concreta, fruibile ed efficiente alle esigenze di mobilità urbana sostenibile. Nel quadro complessivo si segnala infine anche un discreto dinamismo dell’usato”.

Dicembre: crollo con il record del 2024

L’effetto fine serie Euro 5 è evidente nel confronto di dicembre 2025, con il corrispettivo mese del 2024, che aveva registrato l’immatricolazione di 373.344 unità, miglior risultato dal 2011. Dato che crea un raffronto fortemente penalizzante e distorsivo con le 11.213 unità vendute a dicembre 2025, con un calo del 62,10%: ciclomotori -74,21%, scooter -39,91% e moto -72,95%.

Guardando all’intero anno, il 2025 si chiude con 345.287 veicoli immatricolati (-7,52%): ciclomotori in forte contrazione (–31,9%), scooter in crescita (+5,57%) e moto in netto rallentamento (-19.22%).

Elettrico in calo

Debole anche il fronte dell’elettrico, che chiude l’anno perdendo il 15,82%, con 8.561 veicoli immatricolati, con una contrazione per ciclomotori elettrici (-27,22%) e scooter elettrici (-13,95%). Infine, nel segmento dei quadricicli, che chiude il 2025 con un calo del 16,93% e 16.964 veicoli venduti, il termico soffre (-46%), mentre l’elettrico riesce a contenere le perdite (-1,32%, 13.110 unità), sostenuto dagli incentivi attivati la scorsa primavera.