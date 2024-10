Mercato moto, a settembre si torna in positivo: +1,7%

Anche a settembre il mercato italiano di moto, scooter e ciclomotori dimostra una buona tenuta, con le immatricolazioni che, stando ai dati diffusi da Confindustria ANCMA, segnano una crescita dell’1,7% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Un risultato positivo per Mariano Roman, presidente dell’associazione dei costruttori e distributori, che parla di dato “incoraggiante, soprattutto se si considera il confronto con un settembre 2023, che chiudeva con un solido +21%”. E aggiungendo che: “Questa tendenza è un’ulteriore conferma del ruolo e della rilevanza delle due ruote in un momento molto sfidante per l’industria della mobilità”.

Crescono gli scooter, stabili moto e ciclomotori

Dopo il rallentamento registrato ad agosto, nel mese di settembre sono stati immatricolati complessivamente 27.576 veicoli (ciclomotori, scooter e moto), con un incremento dell’1,71% su settembre 2023. Nello specifico a settembre gli scooter hanno fatto registrare un +3,79% con 14.772 veicoli targati, le moto hanno avuto una lieve flessione con un -0,73%, pari a 11.127 unità registrate, mentre i ciclomotori segnano un +0,36% con 1.677 mezzi messi in strada.

Nei primi nove mesi 2024 +5% di immatricolazioni

Il buon stato di salute del settore è confermato dai dati del cumulato dei primi nove mesi del 2024, che segna una crescita del 5,05%, con 300.343 veicoli immatricolati, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel periodo gennaio-settembre 2024 le moto crescono del 7,17% (131.950 unità), seguite dagli scooter con un incremento del 4,36% (153.890 unità), mentre perdono terreno i ciclomotori con una flessione del 5,36% (14.503 unità).

Elettrico ancora giù: -23,25%

Ancora in difficoltà il mercato dell’elettrico, con le due ruote elettriche che chiudono in negativo anche il mese di settembre, con un -23,25%, immatricolando 789 veicoli. Andamento simile a quello del cumulato annuo, che registra una perdita a doppia cifra (-21,99%) pari a 8.098 unità.