Forma ADV TOURER Dry: equilibrio tra fango, asfalto e libertà [LA PROVA]

L’universo del motociclismo adventure è un terreno tanto affascinante quanto esigente, dove non è mai semplice trovare il perfetto equilibrio tra protezione, tecnica e comfort. Dopo aver analizzato altri modelli del brand Forma, questa volta spostiamo l’attenzione su un prodotto che parla la lingua del viaggio autentico: gli ADV TOURER Dry. Non siamo di fronte a uno stivale estremo da fuoristrada, ma a un compagno di viaggio pensato per chi vive il touring con quella sana curiosità di deviare verso lo sterrato non appena la strada lo permette. È una calzatura che richiede un contesto, una destinazione e, soprattutto, la voglia di macinare chilometri in sella.

DESIGN E FILOSOFIA COSTRUTTIVA

L’approccio visivo agli ADV TOURER Dry trasmette immediatamente una sensazione di robustezza e cura stilistica, specialmente nella combinazione cromatica nero e marrone che esalta l’anima “adventure” dello stivale attraverso contrasti scuri ed eleganti. La qualità dei materiali, marchio di fabbrica di Forma, è evidente nella tomaia in pregiata pelle pieno fiore ingrassata con inserti in scamosciato, una struttura pensata per durare nel tempo e resistere alle sollecitazioni più dure. Il design non trascura alcun dettaglio, nemmeno nelle zone solitamente anonime. sul lato interno, infatti, spiccano ricercati intagli e il logo ADV Tourer, mentre la sicurezza passiva è garantita da un doppio inserto reflex posteriore. La tecnicità del prodotto emerge chiaramente nelle dotazioni protettive, che includono una placca frontale rinforzata, un paramarmitta personalizzato in pelle scamosciata e protezioni specifiche in poliuretano per il cambio marcia e la leva inferiore.

Il comfort di marcia è assicurato da inserti imbottiti su polpaccio e tibia, che lavorano in sinergia con un sistema di chiusura estremamente preciso, basato su un doppio velcro e leve in plastica GH totalmente regolabili e sostituibili. All’interno, la fodera logata accoglie il piede con finiture di alto livello, abbinandosi a una soletta ergonomica che bilancia perfettamente la rigidità strutturale con il comfort una volta calzata. Il tutto poggia su una suola con mescola specifica adventure/touring, studiata per offrire il massimo grip su ogni tipo di terreno, completando uno stivale dove l’estetica ricercata incontra prestazioni tecniche specialistiche.

TECNICA E PROTEZIONE AL SERVIZIO DEL VIAGGIO

Gli ADV TOURER Dry sono equipaggiati con la fodera tubolare Forma Drytex, una membrana impermeabile e traspirante. Questo equilibrio è fondamentale, permette di affrontare temporali improvvisi senza inzupparsi e, contemporaneamente, evita il surriscaldamento del piede durante le lunghe ore di guida. La struttura è stata progettata per offrire una protezione specifica per l’uso adventouring, dove il rischio di urti o scivolate su fondi sconnessi è una costante. La calzata, definita Extra Comfort Fit, si è rivelata perfetta nella taglia 44. Questo millimetro di spazio extra impedisce al piede di sentirsi costretto, un vantaggio non da poco quando il viaggio in moto prevede anche soste a piedi tra i vicoli di un borgo o lungo un sentiero.

Il comparto sicurezza è estremamente solido e si affida a protezioni anatomiche con inserti in TPU sagomati e iniettati direttamente su caviglia e tibia. E nei punti critici vi sono rinforzi strutturali su tallone, alluce e pianta del piede realizzati con materiali capaci di assorbire l’energia degli impatti senza limitare la mobilità necessaria per azionare i comandi.

Il comfort interno è elevato grazie alle imbottiture con memoria che si adattano alla morfologia specifica del piede. La base poggia su un sottopiede con tecnologia Mid Dual Flex in polipropilene, rivestito in materiale EVA anti-shock, che combina flessibilità nella camminata e un efficace assorbimento delle vibrazioni. Infine, l’igiene e la ventilazione sono affidate a una soletta antibatterica sostituibile, dotata del sistema A.P.S. (Air Pump System), che favorisce la circolazione costante dell’aria all’interno della calzatura ad ogni movimento.

LA PROVA: DAL FREDDO AL CALDO, PASSANDO PER LO STERRATO

Il banco di prova per questi ADV TOURER Dry è stato lungo e variegato, estendendosi per circa 6 settimane in un periodo che ha abbracciato il rigore invernale e i primi giorni di primavera calda. Come ultimo test, ho scelto un mezzo a due ruote capace di spaziare dall’asfalto alla strada bianca, cercando di simulare ogni situazione tipica del motociclista viaggiatore.

I primi chilometri sono stati fondamentali per effettuare il rodaggio dello stivale, permettendo ai materiali di ammorbidirsi e adattarsi alla forma del piede. Essendo un prodotto nuovo, la parte alta del collo della caviglia e la zona anteriore del piede risultavano inizialmente un po’ rigide. È una caratteristica comune alle calzature tecniche. La pelle ha bisogno di tempo per cedere e adattarsi ai movimenti del pilota. Durante le prime uscite, ho lavorato molto sul cambio marcia per ammorbidire il fianco sinistro. Con il passare dei giorni, la pelle ha iniziato a seguire meglio le flessioni del piede, aumentando sensibilmente il comfort sia in sella che durante le soste. Una delle caratteristiche che ho apprezzato maggiormente è la versatilità della parte alta dello stivale, dotata di un’ampia regolazione. Questo mi ha permesso di sperimentare entrambe le configurazioni: con i pantaloni all’esterno, opzione che prediligo durante le passeggiate, e con i pantaloni all’interno. Quest’ultima opzione è stata la salvezza durante le sessioni di fuoristrada e su strada bianca, proteggendo l’interno del pantalone dal fango e dai detriti sollevati dalla ruota anteriore. Il test ha incluso anche giornate di pioggia torrenziale. Qui la membrana Drytex ha fatto la differenza, mantenendo il piede completamente asciutto nonostante le condizioni avverse. Anche sul fronte termico, lo stivale si è comportato bene. Con il freddo invernale ha garantito l’isolamento necessario, mentre con l’arrivo delle temperature primaverili ha dimostrato una buona capacità di traspirazione, evitando ristagni di sudore.

L’aspetto che più mi premeva verificare era il comfort durante la camminata. Spesso gli stivali tecnici diventano strumenti di tortura una volta scesi dalla moto, causando dolori al tallone o alla pianta. Con gli ADV TOURER Dry, ho percorso centinaia di metri a piedi senza avvertire alcuno sfregamento fastidioso o intolleranza dei materiali. Pur mantenendo la presenza strutturale tipica di uno stivale alto, la comodità è paragonabile a quella di una calzatura urbana. La protezione per la leva del cambio è presente su entrambi gli stivali. Funzionale a sinistra e puramente estetica a destra, una scelta che garantisce una simmetria visiva che personalmente apprezzo molto.

PREZZO E CONSIDERAZIONI FINALI

Gli ADV TOURER Dry vengono proposti a un prezzo di € 249,95. È una cifra che posiziona il prodotto in una fascia di mercato competitiva, considerando la qualità costruttiva e la tecnologia della membrana impermeabile. Analizzando il rapporto qualità-prezzo alla luce del test effettuato, posso affermare che l’investimento è giustificato per chi cerca uno stivale specialistico ma capace di offrire un comfort superiore alla media. In conclusione, non è lo stivale per chi usa la moto solo per il caffè al bar su strade lisce, ma è lo strumento ideale per chi non vuole porsi limiti davanti a una strada sterrata o a un meteo incerto durante un viaggio più impegnativo.

SCHEDA TECNICA

Modello: ADV TOURER Dry

Categoria: Touring

Prezzo: € 249,95

Calzata: Extra Comfort Fit

Tecnologia Impermeabile: Fodera tubolare Forma Drytex

Taglie disponibili: Dal 38 al 49