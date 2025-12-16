Manutenzione moto: arrivano quattro nuovi prodotti Louis Tech [FOTO]
La gamma di Louis Moto si arricchisce di detergente, liquido freni, antigelo e grasso multiuso
La gamma Louis Tech, la linea di Louis Moto dedicata alla manutenzione della moto, si arricchisce di quattro nuovi prodotti che vanno ad ampliare la proposta, disponibile esclusivamente nello shop online di Louis Moto, che anche in questo caso si caratterizza per il marcato rapporto qualità-prezzo.
Le quattro novità Louis Tech
Le quattro nuove referenze disponibili sul sito web di Louis Moto comprendono il detergente per sistemi di alimentazione, al prezzo di 8,99 €, per dare una rinfrescata a qualsiasi tipi di meccanica, sia a due che a quattro tempi, a iniezione o alimentate da carburatori, con o senza catalizzatore.
Tra i nuovi prodotti Louis Tech c’è poi il liquido freni DOT 4 sintetico, disponibile al prezzo di 11,99 €, utile ad impedire la formazione di bolle dovute alle alte temperature e soluzione ideale per tutti i sistemi di frenata e frizione che richiedono un liquido sintetico.
Altro nuovo ingresso è l’antigelo per radiatori, al prezzo di 7,99 €, da miscelare preferibilmente (ma non obbligatoriamente) con acqua demineralizzata, per proteggere tutti i circuiti di raffreddamento a liquido di ogni tipo di due ruote, dallo scooter alla moto hypersport.
A completare la gamma di novità di Louis Tech c’è il nuovo grasso multiuso (6,99 €) a base di litio che torna utile per la manutenzione della moto durante tutto l’anno.
