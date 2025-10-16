Macron X Ducati: la nuova linea per padel e attività sportiva [FOTO]

Una collezione firmata da Macron e Ducati, per celebrare la collaborazione tra due aziende leader dei rispettivi settori. Si tratta di una linea dedicata al padel ed alle attività sportive, per un mix tra stile italiano, performance e sport. Tra due aziende accomunate dalle radici nel territorio bolognese.

“Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Macron. Abbiamo voluto raccontare il gusto italiano per la performance e per lo sport, esplorando un contesto per noi nuovo come il padel – le parole di Claudio Domenicali, CEO della casa di Borgo Panigale – Trovo sempre affascinante vedere come la stessa passione che ci guida sui circuiti possa trovare nuove forme di espressione, con Macron che ha saputo interpretare il nostro DNA con cura e autenticità”.

La collezione

Entrando nel dettaglio, la linea Macron X Ducati è una vera capsule collection activewear pensata per i tanti fan del motorsport appassionati di padel. È composta da due racchette top di gamma (Hero Pro Power e Hero Pro Control) che differiscono per forma e caratteristiche, due magliette accomunate dallo stesso design ma disponibili sia in colorazione rossa che in nero, un pantaloncino con tasche per completare l’outfit sportivo e una felpa per il riscaldamento o per il post attività.

Infine, la capsule collection realizzata dai due marchi bolognesi è stata arricchita da una speciale Anthem Jacket creata per chi desidera indossare la propria passione anche nella vita di tutti i giorni in un equilibrio perfetto tra funzionalità sportiva e stile distintivo. La linea Macron X Ducati è già disponibili negli store e sul sito Macron, a breve arriverà anche sul sito Ducati.