Macbor alla Dakar 2027: debutto ufficiale con Gerard Farrés

Macbor, marchio motociclistico spagnolo, sarà al via del Rally Dakar 2027, in programma dal 1° al 15 gennaio, per la prima volta come team. Per questo debutto al suo fianco ci sarà Gerard Farrés, pilota spagnolo di grande esperienza, che torna nelle categoria moto dopo diversi anni, l’ultima volta che è stato protagonista nelle competizione in sella a una due ruote era il 2018.

Dopo aver accompagnato Farrés in veste di sponsor nelle ultime edizioni nella categoria Side-by-Side, il brand di proprietà del Gruppo catalano Motos Bordoy ha deciso di fare un notevole salto avanti, scendendo in campo direttamente, e dunque partecipando alla prossima Dakar con una propria squadra.

Due tappe di avvicinamento in Marocco

Prima del Rally Dakar 2027 il team Macbor affronterà due test preparatori nel deserto marocchino. La prima è la 1000 Dunas 2026, sei tappe da Fez a Merzouga tra navigazione e terreni diversi. Subito dopo arriverà l’Addax Rally, dal 25 al 30 ottobre a Merzouga, con un percorso di circa 1.600 chilometri tra sabbia, piste rocciose e dune dell’Erg Chebbi, ideale per testare le ambizioni sportive del team e per lavorare sulla navigazione con roadbook, una delle specialità di Farrés.

Un pilota di esperienza

Ambasciatore del marchio da tempo, Farrés vanta 19 partecipazioni al Rally Dakar, conquistando un podio tra le moto nel 2017 e il secondo posto nel 2022 nei Side-by-Side. Pilota spagnolo di grande esperienza nei rally raid, nel 2027 Farrés taglierà il traguardo della ventesima presenza alla Dakar, e lo farà tornando alle origini, ovvero alle due ruote dove ha iniziato la sua storia, consolidando ulteriormente la collaborazione con Macbor.

La Dakar da protagonista come scelta strategica

L’impegno in prima linea nel rally più famoso del mondo è uno degli step previsti dal piano di espansione internazionale del brand che, anche attraverso la partecipazione alla Dakar, punta a crescere e ad ampliare la propria visibilità. Macbor è oggi presente in 15 mercati europei: a quelli consolidati di Spagna, Francia e Portogallo si sono aggiunti negli ultimi due anni Benelux, Polonia, Svizzera e Paesi baltici. Un allargamento dei propri orizzonti che il marchio spagnolo metterà in atto anche ad EICMA 2026, confermando la propria presenza per il quarto anno consecutivo al Salone delle due ruote di Milano.

Domande frequenti su Macbor alla Dakar 2027

Quando si svolgerà la Dakar 2027?

Il Rally Dakar 2027 è in programma dal 1° al 15 gennaio 2027 e vedrà Macbor partecipare per la prima volta con un proprio team ufficiale.

Chi sarà il pilota Macbor alla Dakar 2027?

Il pilota scelto è lo spagnolo Gerard Farrés, protagonista di grande esperienza nei rally raid, con 19 partecipazioni alla Dakar e un podio nella categoria moto nel 2017. Nel 2027 tornerà a gareggiare sulle due ruote dopo diversi anni di partecipazione nella categoria Side-by-Side.

Come si preparerà il team Macbor alla Dakar 2027?

Il programma di avvicinamento prevede due appuntamenti in Marocco: la 1000 Dunas 2026, articolata su sei tappe da Fez a Merzouga, e l’Addax Rally, in programma dal 25 al 30 ottobre a Merzouga. Le due gare permetteranno al team di lavorare sulla navigazione, sulla gestione dei diversi terreni e sulla preparazione in vista della Dakar.

Perché Macbor ha deciso di partecipare alla Dakar con una squadra ufficiale?

La partecipazione alla Dakar rientra nella strategia di espansione internazionale del marchio spagnolo, che punta ad aumentare la propria visibilità e a consolidare la presenza sui mercati esteri. Dopo aver sostenuto Gerard Farrés come sponsor nelle precedenti edizioni, Macbor compie così un passo avanti, passando al ruolo di squadra ufficiale.