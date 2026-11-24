C’è un nuovo casco in arrivo in casa Arai, parliamo di Horizon-X, svelato in anteprima qualche settimana fa in anteprima a EICMA 2026. Arai Horizon-X è il nuovo casco integrale, completamente progettato da zero, che il costruttore giapponese ha sviluppato per coloro che cercano protezione, comfort e ventilazione impeccabile nell’uso quotidiano in strada e in quello sportivo in pista.

Calotta a tutto scivolamento

Pur mantenendo l’impostazione di base dei caschi da pista di Arai, Horizon-X si propone come modello a sé, forte di una calotta sviluppa seguendo la filosofia “Egg Shape” ereditata dal casco RX-7V EVO, vertice di gamma di Arai. Da quest’ultimo derivata la forma ovoidale della calotta che favorisce il “Glancing Off”, il cosiddetto scivolamento, inteso come la capacità di far scivolare via il casco negli impatti, che si traduce in una riduzione dell’energia d’urto trasmessa al pilota. La calotta, progettata per deviare l’energia d’impatto anziché subirla, è realizzata a mano con oltre 20 materiali selezionati, soddisfacendo i più severi criteri interni di sicurezza di Arai e ottenendo l’omologazione ECE R22.06.

Aerazione top e struttura resistente

La novità principale del nuovo casco Arai Horizon-X è l’impianto di ventilazione, completamente riprogettato grazie ad accurate analisi del flusso d’aria che ne hanno guidato la progettazione. Le nuove prese e i nuovi estrattori presenti sul casco garantiscono un ricambio d’aria maggiore e un raffrescamento sensibilmente migliore rispetto a quanto garantito dai precedenti caschi di Arai. La calotta introduce inoltre una nervatura longitudinale che ne aumenta la resistenza, ulteriore plus sul fronte della protezione del pilota, contribuendo a limitare la propagazione delle crepe in caso di impatto.

Interni rimovibili

All’interno dell’Arai Horizon-X troviamo un nuovo materiale per l’imbottitura, che garantisce il comfort tipico dei prodotti del marchio nipponico e aggiunge importanti proprietà antibatteriche, antiodore e antisporco. Tutti i componenti interni del casco sono completamente rimovibili, permettendo una pulizia molto più semplice e l’installazione dei sistemi di comunicazione decisamente più agevole. Frutto dell’evoluzione del miglioramento continuo di Arai, il casco Horizon-X arriverà a breve sul mercato, con disponibilità e prezzi che saranno annunciati in prossimità del lancio commerciale.

Quali sono le caratteristiche del nuovo casco Arai Horizon-X?

Arai Horizon-X è un nuovo casco integrale progettato da zero per offrire protezione, comfort e ventilazione sia nell’utilizzo stradale sia in pista. Tra le principali caratteristiche troviamo la calotta con tecnologia Egg Shape, il sistema di aerazione riprogettato e gli interni completamente rimovibili.

Quale omologazione ha il casco Arai Horizon-X?

Il nuovo Arai Horizon-X è omologato secondo la normativa europea ECE R22.06. La calotta è realizzata a mano utilizzando oltre 20 materiali selezionati e adotta una forma ovoidale progettata per favorire lo scivolamento del casco in caso di impatto, secondo la filosofia Glancing Off di Arai.

Come funziona il sistema di ventilazione del nuovo Arai Horizon-X?

Il sistema di ventilazione è stato completamente riprogettato attraverso specifiche analisi dei flussi d’aria. Le nuove prese d’aria e gli estrattori migliorano il ricambio dell’aria all’interno del casco e favoriscono il raffrescamento della testa, aumentando il comfort soprattutto durante l’utilizzo prolungato.

Quando arriva sul mercato il nuovo casco Arai Horizon-X e quanto costa?

Il nuovo casco integrale Arai Horizon-X arriverà prossimamente sul mercato. Al momento il produttore non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale né la data precisa di commercializzazione: ulteriori dettagli sulla disponibilità saranno annunciati in prossimità del lancio.