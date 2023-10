Ma-Fra protagonista al Giro Motociclistico di Sicilia 2023

Parte oggi, giovedì 5 ottobre, il Giro Motociclistico di Sicilia 2023, che si concluderà domenica 8 e vedrà Ma-Fra grande protagonista sulle strade dell’isola.

L’evento, giunto alla quinta edizione, rievoca il Moto Giro di Sicilia che si svolse nel 1950, quando si sviluppava come una gara di regolarità in tre tappe, su un percorso di 1.000 chilometri che toccava le principali località siciliane. Oggi il Giro Motociclistico di Sicilia, rinato dopo oltre 60 anni per iniziativa di 14 club federati ASI, si snoda su oltre 500 chilometri di strade.

Il programma della quattro giorni tra le strade della Sicilia

Ma-Fra, presente alla manifestazione con il grande arco gonfiabile e con l’omaggio di portabdge e cappellini per i partecipanti, accompagnerà i motociclisti in quattro giorni intensi. Il programma prevede la partenza, oggi giovedì 5 ottobre, da piazza Giuseppe Verdi a Palermo, per poi dirigersi a Corleone, e successivamente ad Agrigento dove è in programma la prima sosta.

Venerdì 6 ottobre sono previste le prime prove cronometrate al kartodromo di Gela, prima di proseguire per Caltagirone, poi per Piazza Armerina e giungere a Pergusa per il pernottamento. Sperlinga è la prima tappa prevista per sabato 7 ottobre, giornata che si conclude a Cefalù dopo il passaggio da Castelbuono. Domenica 8 ottobre, dopo le premiazioni a Trabia precedute dalla visita al parco autodromo di Floriopoli, la manifestazione si conclude con una passerella a Termini Imerese.