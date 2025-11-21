Louis Moto: tante proposte per un regalo di Natale a due ruote [FOTO]
Dal casco agli attrezzi per prendersi cura della moto
Tra poco più di un mese sarà Natale ed è già scattata la corsa al regalo, cercando di muoversi in anticipo, senza dover poi correre all’ultimo minuto. Per gli appassionati a due ruote, Louis Moto propone un catalogo con ben 50.000 articoli online, con diversi accessori per la propria moto.
Dal casco agli orecchini
Per andare in moto, il casco è parte indispensabile del proprio abbigliamento. Sul catalogo Louis, è possibile acquistare il Nishua Evo Carbon Cross. Un casco da cross, che rispetta le norme più recenti, ed è adatto sia su una grande “Adventure Bike” che su un’enduro o una moto da cross. Può essere abbinato anche con gli occhiali MTR MX, per una dotazione completa.
Chi va in moto vuole essere anche fashion e gli orecchini sono un elemento che può certamente essere tema di un regalo. Louis ne propone un paio a forma di teschio, per una motociclista punk, che possono essere abbinati alla campanella Biker Louis, per una collana, un braccialetto o un portachiavi. E per appendere l’abbigliamento? C’è l’appendiabiti speciale per motociclisti.
Per prendersi cura della moto
Andare in moto è bellissimo, ma è fondamentale prendersi cura della propria moto. Il set di attrezzi da bordo permette di essere pronti, mentre si è in viaggio (o anche a casa), per ogni situazione. Per chi ha un’officina, fondamentale avere tra i propri attrezzi anche la chiave dinamometrica, oppure per lavorare sulla moto, senza avere dolori alle ginocchia, c’è il tappetino da officina Rothewald.
