Louis Moto presenta il nuovo casco Nishua NFX-3 Evo [FOTO]

Nishua, marchio di caschi di alta gamma di Louis Moto che si caratterizza per il prezzo competitivo, nonostante il suo posizionamento premium, si arricchisce di un nuovo ed evoluto casco.

La novità è il modello NFX-3 Evo, un casco modulare in fibra di vetro, che promette comfort e equipaggiamento completo. Omologato secondo la nuova normativa ECE 22-06, il casco Nishua NFX-3 Evo è dotato di visiera parasole con lente interna antiappannante Pinlock, fodera comfort completamente rimovibile e lavabile, efficace ventilazione grazie alle prese d’aria posizionate all’altezza di fronte e mento.

Disponibilità e prezzo

Il casco Nishua NFX-3 Evo ha un peso di 1.780 grammi e viene proposto in sei taglie (dalla XS alla XXL) e quattro colori (blu, nero, bordeaux, bianco). Disponibile anche in versione in carbonio (più leggera di quasi 100 grammi), il nuovo casco sarà in vendita da marzo 2024 al prezzo di 249,99 €.