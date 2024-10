Lo scooter a guida autonoma di Xiaomi [VIDEO]

Xiaomi, colosso cinese dell’elettronica di consumo, guarda sempre con maggior interesse e impegno concreto alla mobilità. Oltre alle auto, su tutte la Xiaomi SU7, la multinazionale asiatica si è avventurata anche nella mobilità a due ruote progettando uno scooter dall’elevato grado di tecnologia, che promette di rivoluzionare gli spostamenti in sella in contesti urbani.

Con sistema di auto-bilanciamento che non lo fa cadere

Lo scooter sviluppato da Xiaomi è dotato di guida autonoma, capace dunque di muoversi da solo, anche grazie a un sistema di auto-bilanciamento che gli permette di stare perfettamente in equilibrio anche a basse velocità o da fermo. In questo modo, come possiamo vedere nel video qui sopra diffuso sui social, lo scooter a guida autonoma di Xiaomi è in grado di compiere in totale autonomia un gran numero di manovre, potendo guidare da solo trasportando qualcuno in sella (che può fare altro durante il viaggio) o in alternativa essere utilizzato come una sorta di “corriere” per le consegne.

Dotato dell’integrazione di comandi vocali, lo scooter di Xiaomi, oltre che con l’app da smartphone, può essere azionato e manovrato anche con la voce. Sarà questo il futuro che ci aspetta sulle strade delle nostre città?