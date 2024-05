Lit Motors AEV, l’innovativa moto chiusa autobilanciante che non cade mai [VIDEO]

Lit Motors, start-up californiana fondata da Daniel Kim nel 2010 che si occupa di sviluppare soluzioni di trasporto urbano sostenibili ed efficienti, ha presentato la sua ultima innovazione: l’Auto-Balance Electric Vehicle (AEV), una motocicletta elettrica autobilanciante e completamente chiusa.

Fino a 160 km/h per muoversi in città in sicurezza

Il particolare veicolo a due ruote unisce l’agilità di una moto con le caratteristiche protettive di un’auto, con l’obiettivo di offrire un mezzo di mobilità urbano maneggevole e altamente sicuro. Caratterizzato da un design compatto e aerodinamico, l’AEV è in grado di raggiungere i 160 km/h di velocità massima e di spostarsi, a zero emissioni, agevolmente nel traffico cittadino.

Per finanziare questo ambizioso progetto, Lit Motors ha lanciato una campagna di crowdfunding che le ha permesso di raccogliere oltre 1,1 milioni di dollari, a testimonianza dell’interesse e della fiducia del mercato nel potenziale dell’AEV.

Sta sempre in equilibrio da sola

La moto autobilanciante di Lit Motors è dotata di una serie di giroscopi per l’equilibrio, garantendo una stabilità decisamente superiore a quella delle moto tradizionali. Questo sistema di bilanciamento, oltre a fornire un contributo fondamentale alla sicurezza non facendo cadere la moto anche a seguito di impatti di entità significativa, migliora anche le capacità dinamiche del veicoli, in particolare nelle svolte e nelle curve con angolo fino a 45 gradi.

Si ricarica in 5 minuti e ha 270 km d’autonomia

L’AEV di Lit Motors è anche veloce a ricaricarsi: bastano appena 5 minuti utilizzando una colonnina Supercharger Tesla, mentre servono 6 ore con un presa standard da 110 V. L’autonomia massima dichiarata per il veicolo è di circa 270 chilometri.

A incrementare la sicurezza, oltre alla maggiore protezione derivante dalla presenza di una carrozzeria, dotata di porte a forbice che si sollevano verso l’alto, che chiude la cabina, ci sono anche gli airbag frontali e laterali. L’innovativo veicolo di Lit Motors, che utilizza componenti studiati per ridurre sia l’impronta ecologica che i costi di produzione, ha un peso di circa 450 kg.

Prezzo di 32.000 dollari, è già prenotabile

Lit Motors ha già iniziato a prendere ordini per la sua motocicletta autobilanciante che dovrebbe entrare in produzione entro i prossimi 12 mesi. L’AEV è prenotabile versando un acconto di 250 dollari, mentre il prezzo base è fissato a 32.000 dollari.