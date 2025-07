Limitazioni moto Area B Milano rinviate al 2026: AICMOTO approva la decisione

L’intenzione dell’amministrazione comunale di Milano, annunciata attraverso una nota ufficiale del sindaco Giuseppe Sala, di posticipare di un anno, da ottobre 2025 a ottobre 2026, l’entrata in vigore delle limitazioni in Area B per alcune categorie di motoveicoli è stata accolta favorevolmente da AICMOTO, l’associazione italiana dei concessionari moto.

Le classi di motoveicoli interessate dal rinvio

Il rinvio, motivato dal sindaco di Milano con l’esigenza di accompagnare con maggiore gradualità la transizione ecologica, interessa nel dettaglio diverse classi di veicoli a due ruote a motore, ovvero: motoveicoli a due tempi Euro 2 e 3; motoveicoli a gasolio Euro 2 e 3; motoveicoli a benzina quattro tempi Euro 0,1 e 2. Inoltre, anche queste categorie di mezzi, sempre a partire da ottobre 2026, potranno beneficiare del servizio Move-In.

Pogliani: “Primo segnale di ascolto del Comune verso le esigenze di cittadini e operatori”

Attilio Pogliani, presidente di AICMOTO, commenta così quanto annunciato dal primo cittadino del capoluogo lombardo: “Accogliamo con favore questa apertura del Comune di Milano. Si tratta di un primo segnale di ascolto verso le esigenze di migliaia di cittadini e operatori del settore, per i quali le due ruote rappresentano non solo un mezzo di mobilità quotidiana, ma anche un asset economico rilevante. Come AICMOTO, continueremo a vigilare e a lavorare affinché le future decisioni siano orientate all’equilibrio tra sostenibilità ambientale, equità sociale e tutela dell’intero comparto motociclistico”.